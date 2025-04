Volkswagen, un pieno di innovazione nei tre concept svelati a Shanghai. Elettrificazione, AI e guida autonoma

Il futuro di Volkswagen sta tutto li dentro. Nei tre concept presentati in occasione del Salone di Shanghai, in Cina, denominati, rispettivamente, ID. Aura, ID. Era e ID. Evo, il gruppo tedesco ha sottolineato l'impegno del brand nella realizzazione di veicoli a nuova energia, i cosiddetti NEV. Questi annoverano, nel mercato cinese, le auto ibride plug-in, le vetture elettriche, e le elettriche con range extender.

Nello specifico, la ID.Era, è un Suv di grandi dimensioni, realizzato da Saic Volkswagen, che sfrutta questa tecnologia, con un propulsore termico deputato a ricaricare la batteria e capace di aggiungere 700 km di autonomia ai 300 km garantiti dalla sola alimentazione elettrica. La ID.Evo, invece, realizzata da Volkswagen Anhui, è un Suv, sempre full-size, ma completamente elettrico, con piattaforma ad 800 volt che amplia l'esperienza cliente grazie agli aggiornamenti over the air che avvengono a rapidi intervalli.

Mentre la ID.Aura, ad opera di Faw-Volkswagen, è il primo concept a sfruttare l'architettura Compact Main Platform realizzata per il mercato cinese, sfrutta l'intelligenza artificiale per una guida altamente automatizzata e per fornire supporto al guidatore nella gestione dell'infotainment tramite un assistente umanoide. Alimentata a batteria, è stata pensata per i clienti attenti al prezzo e combina tecnologia e design dinamico.

Tutte e tre le vetture laboratorio presentate a Shanghai, al momento dell'entrata in produzione, potranno contare su sistemi basati sull'intelligenza artificiale per una guida altamente automatizzata e potranno raggiungere il livello 2++ già dal prossimo anno, il che significa che, in determinate situazioni, saranno in grado di guidare in modo completamente autonomo.