Volkswagen Polo trionfa al premio Best Car of the Half Century. Sei generazioni hanno venduto 20 milioni di unità

Sono passati 50 anni dal debutto della Polo, la city car del marchio Volkswagen, che per il suo anniversario vince il premio Best Car of the Half Century nell'ambito dei Best Cars of the Years - The New Car World Championship per la sua coerenza e credibilità in questo mezzo secolo di storia. Dopo la decisione della giuria, il premio verrà assegnato venerdì 15 agosto nell'abito del British Motor Show, in programma dal 15 al 17 agosto, presso il Farnborough International Exhibition and Conference Centre situato a poca distanza da Londra. Per il marchio Volkswagen è la seconda vittoria in due anni: lo scorso anno trionfò Golf, la compatta che nel 2024 ha festeggiato i suoi primi 50 anni e oltre 37 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Presentata nel marzo 1975, basata sull'Audi 50, Polo si posizionava in una classe sotto la Golf e rappresentava un'auto a completamento dell'allora famiglia di modelli a trazione anteriore. Con il suo stile, la sua agilità, la maneggevolezza e i motori economici ha catturato lo spirito dei tempi. Oggi, con oltre 20 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo e sei generazioni, Polo rientra a pieno titolo tra le auto di maggior successo del marchio di Wolfsburg essendo riconosciuta dal pubblico come un modello innovativo ma anche accessibile. Infine, l'utilitaria è protagonista anche a livello sportivo, nel World Rally Championship, dove la Polo R WRC ha vinto quattro titoli del mondo. Mentre per la guida quotidiana, le serie GT e G40 hanno aggiunto adrenalina, la stessa che la versione GTI continua a offrire anche oggi.