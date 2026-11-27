Volkswagen porta per la prima volta il concetto Clubsport nel mondo della mobilità elettrica con la nuova ID. Polo GTI Clubsport Concept, prototipo che celebra il 50° anniversario della GTI e verrà svelato al pubblico all'Essen Motor Show (dal 27 novembre al 6 dicembre 2026). Con una potenza di 270 kW (367 CV), uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima di 240 km/h, la concept car mostra un'evoluzione estrema e votata alla pista del DNA GTI.

Il motore APP550 su base MEB+ e l'assetto da circuito. Basata sulla piattaforma modulare elettrica a trazione anteriore MEB+ e sviluppata a partire dalla ID. Polo GTI di serie (166 kW / 226 CV), la Clubsport Concept compie un salto prestazionale di 104 kW (141 CV) grazie all'adozione del motore APP550. La sfida tecnica ha riguardato l'integrazione in configurazione anteriore di un propulsore progettato originariamente per essere montato al posteriore di modelli più grandi come ID. Tiguan o ID.7, abbinandolo a un bloccaggio elettronico del differenziale anteriore (VAQ).

Anche la parte elettrica e dinamica è stata calibrata per l'uso in circuito: la batteria ad alto voltaggio da 52 kWh può erogare per brevi intervalli fino a 290 kW, permettendo di raggiungere i 240 km/h di punta velocistica; l'assetto a regolazione adattiva DCC è tarato per la pista e lavora in sinergia con il differenziale VAQ per massimizzare trazione e precisione; l'impianto frenante con sistema integrato one-box adotta nuovi dischi in ceramica pensati per le alte prestazioni.

Carrozzeria a due porte e abitacolo essenziale. All'esterno, la concept car riprende le linee della ID. Polo GTI di serie ma aggiunge una carrozzeria a due porte anziché quattro, passaruota allargati di 50 millimetri per lato, un ampio splitter anteriore di derivazione motorsport, una zona posteriore più larga, un nuovo diffusore e un alettone posteriore in fibra di carbonio che si sviluppa sopra la linea del tetto. All'interno resta solo l'essenziale per la pista, riprendendo dalla vettura di serie soltanto l'impostazione di base della plancia senza sistema di infotainment: sedili da corsa a guscio Recaro per conducente e passeggero anteriore, dotati di cinture rosse a cinque punti; zona posteriore e vano bagagli completamente svuotati, con roll-bar in tinta Rosso Tornado integrato sopra e dietro i sedili anteriori; rivestimenti in microfibra ArtVelours scura con impunture rosse su plancia, pannelli e dettagli, realizzati dagli apprendisti Volkswagen insieme a Sviluppo e Design.

Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG per la Tecnologia e CEO di Volkswagen Group Components: "La ID. Polo GTI Clubsport Concept dimostra quanto possa essere emozionante la mobilità elettrica. A renderlo possibile è il nostro APP550, uno dei propulsori elettrici più efficienti della sua categoria. Prodotto in oltre un milione di unità nello stabilimento di Group Components a Kassel, questo motore è stato sviluppato per vetture di segmenti superiori. Integrarlo nella Polo ha richiesto una precisione millimetrica ed è un esempio concreto delle competenze ingegneristiche e del lavoro di squadra alla Volkswagen: dallo Sviluppo al Design, fino agli apprendisti che hanno partecipato al progetto."

Il 2026 come "anno della GTI". Con la ID. Polo GTI Clubsport Concept, Volkswagen completa il quartetto di novità del 2026 dedicate al marchio GTI – dopo la Golf GTI EDITION 50, la nuova ID. Polo GTI ordinabile da ottobre e la ID.3 GTI (concept car prossima alla produzione di serie, con avvio delle vendite previsto all'inizio del 2027) – e affianca questo estremo esercizio sportivo alla Mission Efficiency, concept car su base ID. Polo dedicata all'efficienza record.