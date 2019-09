Volkswagen T-Cross, divertente al volante. Molto connessa e hi-tech

MAIORCA - Tra le strade di Maiorca abbiamo avuto modo di mettere alla prova proprio la versione 1.0 TSI 115 CV DSG, che dimostra su strada quanto sia azzeccata la formula Urban Suv. Stupisce infatti la sua capacità di offrire comfort e silenziosità a bordo, ma anche divertimento di guida. Un Mix perfetto un po’ per tutti i tipi di clienti. D’altronde parliamo pur sempre di un modello guidabile dai neopatentati, che strizza l’occhio al pubblico femminile e che piace anche al cliente “tradizionale”.



C’è sempre un po’ di scetticismo tra gli utenti riguardo ai nuovi motori tre cilindri, ed è comprensibile solo nella misura in cui ne parli qualcuno che di fatto non ha mai provato un tre cilindri di ultima generazione. Questo propulsore risponde molto svelto alla pressione dell’acceleratore e consente un allungo oltre i 6.000 giri, rivelandosi un ottimo compagno di viaggio in tutte le condizioni d’uso. Lo sterzo è preciso senza essere brusco nei ritorni, mentre i freni trasmettono molta fiducia per l’aggressività con cui portano decelerazione. Il pacchetto complessivo, dunque, è molto dinamico e trasmette molta stabilità, con le sospensioni che assorbono bene le asperità stradali senza penalizzare l’inserimento in curva o generare rollio.

Insomma, sulla T-Cross regna un certo equilibrio tra comfort, silenziosità, e piacere di guida. L’abitacolo è molto ben insonorizzato e non si percepiscono particolari vibrazioni, anzi: l’effetto acustico è sorprendente anche dal punto di vista aerodinamico, con fruscii inavvertibili, tanto che ad andature autostradali massime consentite l’abitacolo ha gli stessi riscontri acustici di una berlina di categoria superiore.

Per quanto riguarda invece il pacchetto tecnologico, la T-Cross offre un collegamento in rete e al mondo esterno del massimo livello. L’uso e la personalizzazione delle funzioni a bordo sono molto intuitivi. Fino a quattro porte USB e la ricarica wireless (induttiva) assicurano un collegamento in rete ottimale e tutta l’energia necessaria per gli smartphone. L’app Volkswagen Connect è un assistente di guida personale che rende più semplice l’utilizzo della T-Cross.

Collega il guidatore al veicolo e su richiesta fornisce informazioni sulla condizione del veicolo, il percorso e lo stile di guida. Per tutto ciò sono necessari solo tre elementi: uno smartphone, l’app Volkswagen Connect, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, e il Volkswagen Connect DataPlug montato di serie. L’App e DataPlug sono collegati tra loro tramite Bluetooth. Il listino italiano della T-Cross prevede prezzi a partire da 19.000 euro, per la versione Urban 1.0 TSI 95 CV, che possono superare i 26.000 se si opta per la 1.6 TDI nell’allestimento top di gamma.