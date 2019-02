Volkswagen T-Cross, una First Edition in attesa del lancio del city Suv ad aprile

ROMA - In attesa del lancio ufficiale della gamma, che è previsto ad aprile, in Italia arriva la T-Cross First Edition, una serie speciale con motore 1.0 TSI 115 cv e con il cambio manuale a 6 rapporti. Questa versione, disponibile con cerchi in lega bruniti da 18", carrozzeria Pure White ed elementi neri, vanta una ricca dotazione che comprende sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, climatizzatore automatico bizona Climatronic, App-Connect con connettività Android Auto e Apple CarPlay, strumentazione digitale Active Info Display e volante multifunzione rivestito in pelle.

Sono inclusi inoltre l'assistenza attiva al mantenimento di corsia Lane Assist, il monitoraggio perimetrale Front Assist con frenata di emergenza City e rilevamento pedoni, il rilevatore di stanchezza Fatigue Detection, il cruise control adattivo ACC e il monitoraggio dell'angolo cieco Blind Spot Detection con assistente di uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert. Per accompagnare il lancio di T-Cross, Volkswagne ha scelto in Italia Alessandro Cattelan. Lo showman e il city Suv della Volkswagen danno vita a un casting che va alla ricerca di chi saprà dimostrare di essere #MoreThan1Thing. Chi supererà le prove della selezione avrà la possibilità, accompagnato dalla T-Cross, di vivere accanto ad Alessandro Cattelan una delle sue tipiche giornate. Il tutto alla presenza delle telecamere, per produrre un video che rappresenti il vero spirito #MoreThan1Thing.