Volkswagen T-Roc, altri due schizzi in antipasto per il nuovo crossover che vedremo a Monaco

Ormai ci siamo: la nuova Volkswagen T-Roc sarà svelata tra qualche giorno al Salone di Monaco e continua a giocare a nascondino. Dopo infatti la foto di profilo con la livrea nera e le scritte e le grafiche in giallo, ecco un altro indizio sulla sua veste definitiva attraverso due schizzi che confermano quanto si è già capito sul crossover tedesco.

La prima impressione, ulteriormente enfatizzata dai disegni del Centro Stile Volkswagen, è che la nuova T-Roc sarà un tantino più lunga ancora più sportiva, grazie ad un lunotto ancora più inclinato e a parafanghi ancora più evidenti per la presenza di linee più marcate. Il frontale poi vedrà la larga bocca inferiore dominare, così come già visto sui modelli più recenti, in particolare la Tiguan e la Tayron, e la coda caratterizzata dal gruppo ottico unico e interrotto in mezzo dal logo Volkswagen.

Anche i gruppi ottici anteriori saranno collegati da un profilo luminoso tagliato al centro dall’inconfondibile stemma circolare che caratterizza le auto di Wolfsburg. Si spera che le dimensioni maggiori portino beneficio all’aerodinamica, e dunque all’efficienza, e allo spazio interno con più centimetri a vantaggio sia dei passeggeri sia dei bagagli.

La base tecnica di partenza dovrebbe essere costituita sempre dalla piattaforma MQB con la concreta possibilità che venga impiegata la versione più aggiornata denominata Evo che consente di avere a bordo un’elettronica più avanzata, a favore non solo delle funzioni di comunicazione e dell’interfaccia uomo-macchina, ma anche della sicurezza e dei livelli di elettrificazione.

Ed è proprio in questo ambito che la nuova T-Roc compirà il salto più evidente con sistemi di propulsione, a benzina o a gasolio, mild-hybrid e plug-in hybrid, sfruttando probabilmente quanto già sviluppato sulla Golf e su altre sorelle e cugine che sfruttano la stessa piattaforma. Ma la novità maggiore sarà l’inedito sistema full hybrid che darà la T-Roc una marcia in più visto il successo che questo tipo di vetture sta riscontrando, soprattutto nei segmenti B e C.

Tutte le ipotesi, le aspettative e i misteri relativi alla T-Roc, alimentati dalle anticipazioni della stessa Volkswagen e dagli innumerevoli render pubblicati dai vari organi di comunicazione, troveranno presto soluzione, sarà infatti svelata tra qualche giorno al Salone di Monaco che si terrà nella capitale bavarese dal 9 al 14 settembre prossimi.