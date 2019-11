Volkswagen, a Zwickau Merkel tiene a battesimo prima ID.3 prodotta. Diess: «Inizia nuova era»

ZWICKAU - È iniziata oggi la produzione in serie della Volkswagen ID.3 nell’impianto di Zwickau. Alla cerimonia, presente anche il Cancelliere federale tedesco Angela Merkel e il ceo del Gruppo Herbert Diess che ha sottolineato come l’evento non rappresenti «solo l’avvio della produzione di un modello, ma l’inizio di una nuova ‘erà» per il colosso tedesco. Nel corso della mattinata, in attesa di vedere uscire la prima vettura dalla linea di produzione, il board del gruppo che racchiude i marchi VW, Audi, Seat e Skoda, ha ripercorso la sua storia nei decenni e nello sviluppo di modelli che hanno segnato il mondo dell’automotive.

Al termine della cerimonia di inizio produzione, Angela Merkel ha preso la parola rimarcando il ruolo e l’importanza dell’industria automobilistica tedesca e sottolinenando il modo in cui il gruppo ha approcciato ad un nuovo concetto di mobilità, «riuscendo completamente a cambiare il modo di fare business e lo ha fatto in modo convincente». Il Cancelliere federale ha poi avuto la possibilità di visitare la linea di produzione di Zwickau.

La ID.3 è il primo modello della nuova generazione globale di elettriche Volkswagen ad arrivare sul mercato. La Volkswagen è il primo costruttore di grande serie a convertire interamente una fabbrica dalla produzione di motori a combustione interna, alla mobilità elettrica. La trasformazione è iniziata nel 2018 e sarà completata nel 2021; renderà Zwickau lo stabilimento di produzione di auto elettriche più grande ed efficiente d’Europa.