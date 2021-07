Volkswgen lancia il primo aggiornamento “Over The Air”. Coinvolti i "pionieri" della ID.3, fra cui anche 168 italiani

WOLFSBURG – Ci sono anche 168 automobilisti italiani fra i “pionieri” della primo aggiornamento Ota, acronimo di “over the air”, che Volkswagen ha riservato ai primissimi clienti della gamma Id. In Europa ne sono coinvolti circa 3.000, senza contare le 2.000 “company car”, ossia le auto aziendali a uso interno. Lo storico update che proietta il colosso tedesco nel futuro della connettività (nessun altro costruttore per il mercato di massa ha ancora proposto questa opzione) è riservato inizialmente ai cosiddetti “First Movers”.

Cioè a quei clienti che avevano deciso di mettersi al volante della Id.3, la prima elettrica di serie sviluppata sulla nuova architettura Meb, nonostante i problemi iniziali del software, che non riguardavano comunque funzioni essenziali. L'operazione Id.Software2.3 è partita in queste ore ed è solo la prima di un futuro lungo elenco di aggiornamenti destinati a migliorare le prestazioni del veicolo (in termini di consumo, di efficienza, ma anche di comfort) senza costringere i proprietari a passare dal concessionario.

La vettura dovrà essere ferma e connessa. Poi basterà scaricare e installare l'update: difficile immaginare qualcosa di più semplice. Volkswagen esclude problemi come quelli che si registrano quando si aggiornano i sistemi operativi di computer e tablet. L'update riguarda fino a 35 centri di controllo montati sul veicolo. La soluzione “over the air” ha un triplice obiettivo: incrementare la sicurezza dell'auto, aumentarne il valore e ridurne i costi di gestione che gravano sul proprietario (naturalmente anche il costruttore risparmia).

Gli aggiornamenti via web saranno il futuro e se per il momento riguardano la sola piattaforma Id poi interesseranno anche le altre architetture, inclusa la Mqb. Con l'Ota, Volkswagen punta anche a accrescere la fidelizzazione oltre che aumentare la soddisfazioni dei clienti, immaginando anche nuovi modelli di business con l'offerta di servizi a pagamento. Il costruttore non si è ancora sbilanciato su quali possano essere le inedite opportunità, ma ha assicurato che la garanzia non dipenderà dall'esecuzione (o meno) dell'update. L'aggiornamento verrà esteso poi a tutti i proprietari della Id.3 e successivamente anche delle Id.4, Id.4 e Id. Gtx. Una volta a regime, Volkswagen promette regolari update ogni 12 settimane.