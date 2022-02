Volvo, a Milano tra Arte e Musica al Volvo Studio. Quattro appuntamenti con Pacifico a partire da questa sera

MILANO - Entra nel vivo la stagione di eventi al Volvo Studio di Milano, tra mobilità, musica e arte in genere. Dopo i primi appuntamenti settimanali che hanno scandito il mese di febbraio con la musica di Edith Piaf, il fado portoghese e i ritmi funky, questa sera è la volta della canzone d’autore firmata da Pacifico, che al Volvo Studio si esibirà per un ciclo di quattro concerti dal titolo ‘Pacifico in Studio - Dove Aspettano le Canzonì. Le quattro serate sono quelle in calendario per questa sera, poi il 10 marzo, 7 aprile e 5 maggio. Il tema della serie di incontri in musica, il primo del quale avrà come ospite anche Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, sarà dedicato alla "persona, alla sua unicità e a quello che si può generare dall’incontro con gli altri".

Ciascuna serata prevede infatti presenza di un ospite artistico, anche a sorpresa. Di fatto, quattro momenti in forma di concerto-conversazione nei quali si affronta il tema della creatività artistica per cercare di capire perché si scrivono, si cantano o si ricordano le canzoni. ‘Canzoni Fossilì è il titolo della serata di oggi, mentre ‘Canzoni di rabbia e divertimentò andrà in scena il 10 marzo, ‘Canzoni che diventano grandì il 7 aprile (ospite il musicista e produttore Vittorio Cosma) e ‘Canzoni ancora da scriverè il 5 maggio (ospite il cantautore Giovanni Truppi, con il quale Pacifico ha recentemente co-scritto il brano ‘Tuo padre, mia madre, Lucià presentato al 72ø Festival di Sanremo).