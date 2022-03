Volvo, a Verona nuova stazione ricarica elettrica ultrafast. Nella sede della concessionaria Powerstop/Autoverona

VERONA - Inaugurata questa mattina a Verona la nuova stazione di ricarica Volvo ultrafast Powerstop/Autoverona. Si tratta della prima stazione elettrica in Veneto, nell’ambito del progetto lanciato nel 2021 da Volvo Car Italia in collaborazione con le Concessionarie della rete ufficiale, che punta a realizzare oltre 30 punti di ricarica Powerstop sul territorio nazionale. La Volvo ultrafast Powerstop/Autoverona sarà accessibile da tutti coloro che guidano un’ auto elettrica, quindi non solo Volvo, e in tal senso va intesa come un servizio di mobilità a disposizione degli automobilisti che scelgono di passare ad una mobilità sostenibile.

La scelta di Volvo a favore dell’elettrificazione è ormai consolidata e determina l’intera strategia della Casa. L’iniziativa è stata presentata da Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia, e da Luigi Dalla Pozza, titolare della Concessionaria Volvo Autoverona. La nuova stazione è già disponibile presso la concessionaria Volvo Autoverona, in via Gianbattista Morgagni 16, a Verona (in prossimità dell’uscita Verona Sud dell’autostrada A4).