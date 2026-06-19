Volvo accende il Foro Italico, al via nuova partnership con Sport e Salute su mobilità sostenibile e promozione dei corretti stili di vita

Dalla mobilità sostenibile alla promozione del benessere e dei corretti stili di vita. Sono questi i pilastri della nuova partnership siglata da Volvo Car Italia e Sport e Salute, annunciata a Roma nella cornice dello Stadio dei Marmi del Foro Italico durante l'evento che ha ospitato la première romana della nuova Volvo EX60. L'accordo prevede la fornitura a Sport e Salute di una flotta composta da 30 veicoli Volvo, tra modelli completamente elettrici e ibridi plug-in, destinati a supportare le attività e le esigenze di mobilità della società pubblica che promuove lo sviluppo dello sport in Italia e la diffusione di stili di vita salutari.

La collaborazione è stata sancita simbolicamente dalla stretta di mano tra Michele Crisci, presidente e managing director di Volvo Car Italia, e Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, e nasce dalla condivisione di valori comuni legati alla centralità della persona, alla sostenibilità e alla qualità della vita.

La flotta comprenderà i modelli Volvo EX30 Cross Country ed EX90 full electric, oltre ai suv plug-in hybrid XC60 e XC90. Una scelta che riflette l'impegno delle due organizzazioni verso soluzioni di mobilità a ridotto impatto ambientale e una maggiore attenzione al benessere delle persone. L'annuncio arriva in una fase positiva per Volvo sul mercato italiano. A metà giugno il marchio ha registrato oltre 8.200 consegne, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le vetture completamente elettriche rappresentano il 15% del totale delle consegne, una quota superiore alla media nazionale, mentre considerando anche i modelli ibridi plug-in la percentuale delle auto ricaricabili raggiunge il 40%.