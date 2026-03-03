Volvo, al via l'aggiornamento software over-the-air più esteso per i modelli prodotti a partire dal 2020

Volvo introduce un nuovo ed esteso aggiornamento software over-the-air per i modelli prodotti a partire dal 2020 al fine di favorire comandi immediati e che non distraggono dalla guida. Sono circa 2,5 milioni le vetture del marchio Volvo che, in 85 Paesi di tutto il mondo, potranno godere della nuova esperienza d'uso denominata Volvo Car UX, che prevede una organizzazione grafica, più intuitiva, dello schermo centrale dell'auto consentendo al guidatore di interagire con la vettura in modo più rapido e semplice, riducendo il numero di tocchi necessari per accedere alle diverse funzioni.

Basata sul sistema operativo Android Automotive e arricchita da diversi servizi Google integrati di serie, la nuova esperienza d'utilizzo mira a semplificare la vita del conducente, permettendo in pochi tocchi o clic di accedere alle funzioni più utilizzate. La novità più significativa riguarda l'organizzazione dei contenuti sul display: le app e i comandi più comunemente utilizzati, come mappe, contenuti multimediali e telefono, sono ora disponibili nella schermata iniziale. Infine, per chi guida un'auto ibrida plug-in, la nuova esperienza d'uso rende più facile sfruttare appieno il potenziale del motore elettrico. Infatti, attraverso la funzione «Modalità di guida» presente nella schermata iniziale, è possibile passare dalla modalità ibrida a quelle elettrica limitando le distrazioni al volante.