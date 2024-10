Volvo, arriva il “lusso impenetrabile” con la XC90 Plug-in Hybrid blindata. Anche la XC60 sarà a prova di proiettili

Non sono veicoli militari né tantomeno si tratta di mezzi speciali realizzati per andare in guerra, ma con l'aumento degli atti armati riscontrabili quotidianamente in diverse parti del mondo (fra i mercati di riferimento c'è l'America Latina, in particolare il Brasile e il Messico), anche Volvo ha deciso di investire sulla produzione dei Suv blindati a cinque posti, con trazione integrale, XC90 T8 plug-in hybrid (da 455 Cv), XC90 e XC60 B6 mild hybrid benzina (da 300 Cv). Si tratta di versioni speciali pensate principalmente per gli imprenditori facoltosi, per i commercianti di beni preziosi, per gli Ncc (servizio di Noleggio con conducente) specializzati, per i servizi di vigilanza e per i rappresentanti e funzionari di governi e ministeri, a fronte di un volume di affari stimato sul mercato globale pari a 22 miliardi di dollari entro il 2026.

Per la casa di Göteborg si tratta di un ulteriore tassello di un progetto avviato nel 1929, a distanza di due anni dalla fondazione dell'azienda, con la fornitura dei primi mezzi blindati alla Polizia di stato svedese. Al fine di garantire un lusso impenetrabile, come recita il claim scelto dal marchio per questi innovativi (e super sicuri) Sport Utility Vehicle premium, dopo essere uscito dalla catena di montaggio tradizionale, ciascun modello viene curato direttamente dagli esperti di Carbon Blindados, per poi ricevere (o meno) la certificazione dal Controllo Qualità Volvo. I rispettivi test propedeutici che vengono eseguiti prima dell'introduzione sul mercato riguardano principalmente la resistenza, la sicurezza e il funzionamento della strumentazione di bordo, a fronte di una garanzia completa, di tutti gli elementi, di due anni.

In particolare, a livello di specifiche, gli allestimenti di queste vetture prevedono l'utilizzo di acciaio (dallo spessore variabile, fra i 2,5 e i 3 mm) a rinforzo della classica carrozzeria, con pannelli di aramide realizzati in Kevlar intrecciato e impilato in strati e una dotazione specifica di finestre blindate con vetro stratificato (i finestrini posteriori sono bloccati e non si abbassano, a protezione dei passeggeri), di un cofano blindato vicino al parabrezza, di un'area del firewall del motore blindata, di un tetto blindato, di alzacristalli anteriori rinforzati, di un portellone posteriore rinforzato, di portiere e di montanti A/B/C/D blindati.

Inalterati i sistemi di sicurezza standard, comprese le telecamere, mentre la scelta di rinforzare il telaio è dettata dalla necessità di sostenere il maggior peso (+300 kg) di tre Suv blindati che si attestano fra i 2.419 e i 2.557 kg. I prezzi non sono stati comunicati ufficialmente, mentre per quanto riguarda i tempi di consegna di questi Suv altamente personalizzabili sono necessari circa sei mesi.