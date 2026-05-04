Volvo, arrivano i comandi vocali Google Gemini basati sull'IA. Aggiornamento disponibile per modelli prodotti dopo il 2020

Con l'arrivo a bordo dell'assistente vocale Gemini di Google, basato sull'intelligenza artificiale, crescono i contenuti hi-tech della gamma Volvo. La novità che migliora, tra l'altro, la riconoscibilità dei comandi vocali impartiti dal guidatore al sistema di bordo, sarà gradualmente introdotta su tutti i mercati, a cominciare dagli Stati Uniti e sarà resa disponibile anche come aggiornamento su tutte le vetture già in circolazione, prodotte dopo il 2020. «Superando i comandi vocali predefiniti, Gemini - chiarisce un comunicato - propone un'esperienza intuitiva e orientata alle intenzioni, in cui l'auto è in grado di comprendere la conversazione naturale, il contesto e le esigenze del conducente. Il risultato è un'esperienza di viaggio più facile e piacevole. Quando si programma un viaggio e si desidera ottenere maggiori informazioni sulla destinazione, Gemini ci aiuta a sfruttare al meglio ogni spostamento».

Tra le novità offerte da Gemini c'è la possibilità di impostare la musica con frasi tipo voglio ascoltare qualcosa di rilassante e chiedere soste lungo il percorso impostato con il navigatore, per esempio per un pranzo o uno spuntino, utilizzando la banca dati di Google, con informazioni sull'offerta qualitativa e sulle recensioni. Per quello che riguarda le funzionalità legate all'utilizzo sicuro dello smartphone, spiega la nota «si può chiedere a Gemini di riassumere i messaggi in arrivo o di inviare un messaggio complesso con una frase come: Ehi Google, manda un messaggio a Sophie per dirle che arriverò con 10 minuti di ritardo, e per favore invialo in francese dato che sta imparando la lingua».