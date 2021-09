Volvo, auto e moda “sostenibili” con Gilberto Calzolari. Nuova capsule collection dello stilista al Volvo Studio Milano

MILANO - Tra motori, moda e sostenibilità, la nuova capsule collection di Gilberto Calzolari va in scena al Volvo Studio. In occasione delle giornate milanesi della moda, la sede milanese della casa automobilistica ha ospitato la presentazione della capsule collection realizzata dallo stilista in esclusiva per Volvo Car Italia. La collezione è una limited edition che sarà disponibile solo al Volvo Studio Milano e realizzata su ordinazione. I capi della nuova collezione sono ispirati dai valori espressi dalla nuova Volvo C40 Recharge di cui riprende il colore 'fjord blue'. Volvo C40 Recharge, al lancio sul mercato italiano, è il primo modello Volvo nella storia dell'azienda a essere concepito solo in versione puramente elettrica, ma anche leather free, quindi rispettosa dell’ambiente.

Frutto di un accurato lavoro di ricerca di materiali innovativi, sostenibili e tecnologici, la collezione svelata da Calzolari comprende un lungo abito asimmetrico senza maniche, un elegante midi dress, una blusa con collo sciarpa e una gonna multipieghe realizzati in un crêpe de chine di poliestere riciclato, certificato GRS realizzato dall’azienda tessile italiana Clerici Tessuto tramite un filato ottenuto dalla plastica recuperata dalla pulizia degli oceani. La collezione è completata dalla t-shirt Ethics Meets Aesthetics in cotone organico certificato GOTS e da un set di accessori quali una tote bag e un bucket hat realizzati dall’upcycling di airbag scoppiati, e una sleep mask da viaggio anch'essa realizzata in poliestere certificato GRS ottenuto dalla plastica recuperata dagli oceani.

Il claim utilizzato sulla t-shirt riprende di fatto il titolo dell’incontro tenutosi qualche mese fa sempre al Volvo Studio Milano, nel quale Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e Gilberto Calzolari avevano tracciato un inedito parallelo fra il mondo dell’Automotive e quello della Moda. “La vicinanza fra Volvo e il percorso di Gilberto Calzolari è evidente - ha dichiarato Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia - e la collezione che ne è derivata lo dimostra. Anche per Volvo lo studio dei materiali, l’innovazione e la tecnologia più raffinata sono elementi fondamentali dell’impegno quotidiano che mettiamo nella realizzazione dei nostri prodotti per garantire il minor impatto possibile sull’ambiente. In questo senso la nuova C40 Recharge, solo elettrica e con i suoi interni leather free, indica chiaramente la strada che Volvo ha intrapreso e che percorrerà nel futuro".