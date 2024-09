Volvo Car Italia lancia il Programma di garanzia Tires Care sugli pneumatici

Volvo Car Italia lancia il Programma Tires Care di garanzia sugli pneumatici per chi acquista una nuova Volvo. Il servizio è frutto dell'accordo con Real Garant Versicherung AG, compagnia assicurativa specializzata nel settore automotive. In dettaglio, si tratta di un prodotto innovativo e unico nel mercato per caratteristiche e modalità di rimborso e prevede, per tre anni (36 mesi) dalla data di prima immatricolazione, la sostituzione degli pneumatici in caso di danno provocato da eventi accidentali quali rottura, foratura, urto o scoppio (fino ad un massimo di 2 sostituzioni nel periodo di copertura). La copertura è valida sia per gli pneumatici estivi montati di fabbrica sia per un eventuale secondo treno di pneumatici di diversa stagionalità.

L'indennizzo copre i costi di sostituzione dello pneumatico danneggiato e, qualora ritenuto necessario in funzione della sicurezza del veicolo da chi esegue l'intervento, anche del secondo pneumatico montato sullo stesso asse. Si tratta di un servizio gratuito che si attiva automaticamente alla data di prima immatricolazione dell'auto e non c'è bisogno di alcuna azione da parte del cliente: è fornito da Volvo Car Italia, che si assicura con Real Garant Versicherung AG per la gestione dei sinistri relativi. Il Programma Tires Care si colloca nell'ambito dei servizi di mobilità con i quali Volvo punta ad assicurare ai propri clienti Freedom To Move, la libertà di muoversi in modo personalizzato, sostenibile e sicuro, garantendo affidabilità e migliorando l'esperienza dei clienti.