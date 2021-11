Volvo Concept Recharge, è il “manifesto” del futuro del brand. 100% elettrica e sostenibile in tutto il ciclo di produzione

MILANO - Non un semplice concept ma un “manifesto del futuro” per Volvo Cars, ovvero Concept Recharge, la 100% elettrica che è molto più di una vetrina del futuro linguaggio stilistico e della strategia di prodotto della casa automobilistica. Attraverso la Concept Recharge, Volvo Cars ha infatti deciso di llustrare le iniziative che prenderà in tutte le aree dello sviluppo delle vetture completamente elettriche per ridurre l’impronta di carbonio dei suoi prodotti e di tutte le sue attività operative. La Casa prevede di vendere solo auto al 100% elettriche entro il 2030 e mira a diventare un’azienda circolare e climaticamente neutrale entro il 2040. Concept Recharge è stata realizzata usando materiali sostenibili per gli interni dell’auto e dotandola di pneumatici realizzati con materiale riciclato e rinnovabile, ma anche migliorando l’aerodinamica e adottando altre misure, attraverso le quali Volvo potrà compiere enormi passi avanti verso la riduzione della sua impronta di carbonio per mezzo dell’auto stessa.

Associando queste misure all’uso di energia pulita lungo una catena di fornitura decarbonizzata, nel processo di produzione e nella fase di utilizzo dell’auto, Volvo conta di poter ridurre l’impatto di CO2 del ciclo di vita di un’auto dell’80% rispetto a una Volvo XC60 del 2018, senza dover rinunciare alle caratteristiche del marchio Volvo. Questo significherebbe che la Concept Recharge, nel suo ciclo di vita, avrebbe un impatto complessivo di CO2 inferiore alle 10 tonnellate se caricata con energia rinnovabile al 100%. «Man mano che si avanza nell’era dell’auto elettrica, l’autonomia di percorrenza con una singola carica completa diventa un fattore sempre più determinante - ha dichiarato Owen Ready, responsabile del Design Strategico e del Marchio di Volvo Cars - e l’approccio più semplice è quello di aggiungere più batterie, ma ciò non è paragonabile alla semplice aggiunta di un serbatoio di carburante più grande.

Le batterie aggiungono peso e aumentano l’impronta di carbonio. Perciò, bisogna piuttosto aumentare l’efficienza complessiva per migliorare l’autonomia. Con la Concept Recharge andiamo ad esaminare il conflitto tra il bisogno di efficienza e il desiderio di mantenere la stessa spaziosità, comodità ed esperienza di guida degli attuali SUV».