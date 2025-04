Volvo ES90, anche l’intelligenza artificiale per il top di sicurezza e prestazioni

La Volvo ES90 è stata costruita sull’architettura SPA2 e, come la EX90, si basa sullo stack tecnologico Superset di Volvo Cars, ovvero un insieme unitario di moduli hardware e software su cui saranno realizzate tutte le future auto elettriche della casa svedese. Secondo Anders Bell, ingegnere a capo del progetto tecnico, “questo ci consente di alzare ulteriormente l’asticella per quanto riguarda il livello di sicurezza e le prestazioni complessive affidandoci ai dati, al software e anche all’intelligenza artificiale”.

L’attenzione all’ambiente della Volvo non si concentra solo sulla motorizzazione elettrica: la ES90 segna infatti nuovi progressi in termini di efficienza e sostenibilità, essendo realizzata con materiali riciclati e naturali che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 già in fase di produzione. Il 29% di tutto l’alluminio e il 18% dell’acciaio utilizzato provengono da materiali riciclati. L’auto, inoltre, contiene il 16% di polimeri riciclati e di materiali derivati da biomasse e i pannelli di legno all’interno sono realizzati con legno certificato FSC (specifico per il settore forestale).

La nuova Volvo ES90 è ordinabile con un listino che parte da 79.000 euro per la versione mono motore a trazione posteriore e arriva fino a 98.000 euro per la bimotore 4x4 del top di gamma. 92.600 il prezzo della versione intermedia, pure dotata di due motori e di trazione integrale. Possibile scegliere tra 7 colori e 4 opzioni di cerchi tra 20 e 22 pollici. Come tradizione per la Casa svedese, ci sarà anche una versione station wagon con identiche motorizzazioni elettriche e trazione posteriore o 4x4. Presumibilmente sarà sul mercato entro la fine del 2025.