Volvo ES90 coniuga le tecnologie più evolute con un design di gusto scandinavo e un livello di confort superiore

In occasione della presentazione del nuovo modello, il Ceo di Volvo Jim Rowan si è sbilanciato dicendo che “la ES90 coniuga le tecnologie più evolute con un design di gusto scandinavo e un livello di confort superiore, per dare vita a un’auto di qualità premium, progettata per elevare la qualità della vita a bordo”. Al di là dell’enfasi tipica dei lanci commerciali, è fuor di dubbio che la nuova elettrica di Volvo è un’auto in grado di distinguersi non solo per le emissioni zero e per lo stile, ma anche per l’abitacolo concepito per soddisfare il comfort, il gusto, la sicurezza e la qualità della vita a bordo, per non dire della cura messa nella scelta dei materiali ecocompatibili.

Grazie al passo di 3,1 metri, la ES90 assicura spazi generosi e comfort a bordo. Valori aggiunti, la possibilità di accedere a 6 temi d’illuminazione diffusa e a una serie di opzioni per i rivestimenti. A richiesta, poi, è disponibile il tetto panoramico in grado di proteggere dai raggi UV fino al 99,9%. E se si sceglie la versione elettrocromica, si può persino regolare la trasparenza dei cristalli. Non manca un sistema di climatizzazione a 4 zone con un avanzato impianto di purificazione dell’aria.

Al di là della silenziosità assicurata dalla motorizzazione elettrica, è stato curato con scrupolo anche il comfort acustico, e il risultato è un’auto con uno degli abitacoli più silenziosi in assoluto, in grado di migliorare un’esperienza di guida già di per sé fluida e tranquilla, oltre a valorizzare ulteriormente l’impianto audio. A tal proposito vale la pena ricordare che è possibile scegliere tra tre varianti, la più sofisticata delle quali presenta un impianto Bowers & Wilkins con 25 diffusori ad alta fedeltà.

La ES90 è equipaggiata con il sistema Volvo d’infotainment di nuova generazione con Google integrato, che include servizi come Google Maps, Google Assistant e altre app su Google Play. Il sistema, abilitato al 5G, fornisce tutte le informazioni fondamentali per la guida, attraverso lo schermo da 9” riservato al conducente e l’head-up display. Lo schermo centrale da 14,5”, invece, consente di accedere alle funzioni di navigazione, intrattenimento, climatizzazione, telefono e altro. Inutile dire che non mancano, a beneficio della sicurezza, tutti i sistemi più evoluti di assistenza alla guida (ADAS) e che per le manovre in spazi stretti è disponibile una visualizzazione 3D gestita da una telecamera a 360°.