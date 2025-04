ES90, l'innovazione Volvo nella sua massima espressione. Zero emission e tantà versatilità

La Volvo era stata la prima casa europea (sia pure di proprietà cinese) ad annunciare, già nel 2021, la decisione di passare a una produzione totalmente elettrica, eliminando dal proprio listino ogni modello con motore a combustione interna, compresi gli ibridi. Con il passare del tempo la decisione è stata rivista e la Casa di Goteborg ha continuato a produrre anche auto ibride, consapevole che il mercato non si è rivelato pronto ad anticipare i tempi del passaggio definitivo al full electric imposto dall’UE entro il 2035. Ciò detto la via dell’elettrico non è stata di certo abbandonata. E oggi, infatti, sul mercato delle auto a batteria è in rampa di lancio un modello Made in Sweden di straordinario interesse: parliamo della Volvo ES90, sesta BEV della gamma, che affianca i modelli EX90, EM90, EX40, EC40 ed EX30, segnando un ulteriore passo verso l’obiettivo della completa elettrificazione.

I contenuti d’innovazione sono, in questo caso, tanto marcati da rendere difficile anche catalogare questa nuova Volvo: la si può definire infatti una berlina di classe premium, ma anche una fastback se non un crossover-coupé. Ognuno la pensi come meglio crede, quel che è certo è che si tratta di un’auto a emissioni zero che va ad appropriarsi di uno spazio tra diverse tipologie, ponendosi in una categoria a sé stante.

Secondo la Casa “la ES90 coniuga la ricercata eleganza di una berlina, la versatilità di una fastback, gli interni spaziosi e un’altezza da terra maggiorata tipici dei SUV ed è una vettura poliedrica che non scende a compromessi in termini di comodità o spazio, proponendosi come auto disinvolta, inconfondibile e funzionale”. Definizione un po’ ardita ma tutto sommato corretta, per un’auto obiettivamente innovativa, che non si presterà a grandi avventure ma riuscirà certamente a bilanciare un utilizzo lavorativo con quello privato, segnalandosi comunque per un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25, il valore più basso di tutte le auto costruite dalla Volvo.

Lunga 5 metri, alta 1,54, larga 1,94, la ES90 nasce sulla piattaforma SPA 2 (Scalable Product Architecture 2) di Goteborg e presenta una silhouette piacevole, caratterizzata da una linea del tetto leggermente declinante verso la coda, il che conferisce una certa sportività, sottolineata anche dagli sbalzi cortissimi all’anteriore e corti al retrotreno, tuttavia controbilanciata dall’altezza da terra leggermente più elevata. Il frontale è contraddistinto dai proiettori a martello di Thor, tipici dello stile Volvo; la sezione posteriore è altrettanto particolare, con le nuove luci posteriori a LED sagomate a C, integrate da altre luci a LED nel lunotto, a creare un’esclusiva sequenza luminosa.

Estetica a parte, ciò che emerge come indiscutibile valore tipico del marchio Volvo è l’attenzione al comfort, alla funzionalità e alla sicurezza. Grazie a un passo lungo 3,1 metri, la ES90 assicura uno spazio molto generoso per le gambe degli occupanti della seconda fila, il che la rende particolarmente confortevole, per gli adulti come per i bambini. Ciò detto, il vano bagagli, in verità, non è da record: offre spazio fino a 424 litri, ampliabili a 733 abbattendo i tre sedili posteriori, tutti ripiegabili singolarmente. Il bagagliaio anteriore, con una capacità di 22 litri, è perfetto per contenere i cavi di ricarica.

Internamente, l’attenzione si concentra su un eccellente livello di confort, su materiali di qualità (anche riciclabili), dotazioni complete e design funzionale, in linea con l’identità scandinava e con i principi che contraddistinguono tutte le Volvo. Ne parliamo più dettagliatamente in altro articolo. Qui ci preme illustrare la motorizzazione full electric, destinata a segnare una svolta importante nel campo dell’innovazione in chiave eco-green: la ES90 è infatti la prima Volvo con tecnologia a 800V, mirata a un’autonomia di percorrenza più estesa e a una ricarica più rapida rispetto a qualsiasi altra Volvo a trazione elettrica.

L’auto è disponibile in tre versioni: una con motore posteriore da 245 kW/330 CV (0-100 km/h in 6,9 secondi) e batteria da 92 kWh (88 netti) che si ricarica a 300 kW e assicura 650 km di autonomia; le altre due invece sono bimotore a trazione integrale e assicurano 700 km senza soste grazie alla batteria da 106 kWh (102 netti) ricaricabile a 350 kW, con il valore aggiunto di incamerare energia per 300 km in 10 minuti! Una ha 330 kW/449 cv (0-100 km/h in 5,5 secondi), l’altra ha ben 500 kW/680 cv/870 Nm: abbastanza per proiettare i suoi oltre 25 quintali da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi! Per tutte la velocità massima è autolimitata a 180 km/h.