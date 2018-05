Volvo “aristocratiche”, tre esclusive S90 per il tour partenopeo del Principe Alberto di Monaco

NAPOLI - Da Capodichino a piazza Municipio a via Acton. Napoli è bella, unica. Se poi la guardi da un abitacolo lussuoso e confortevole è ancora meglio. E chi se non il Principe Alberto II di Monaco poteva avere questo privilegio? Per lui e per la delegazione del Principato che lo accompagnato per i diversi spostamenti a Napoli legati alla cerimonia di conferimento della Laurea in scienze della navigazione, la Volvo ha messo a disposizione tre S90, tre berline alto di gamma che anche in questa importante occasione hanno confermato la qualità raggiunta dal prodotto Volvo. Non a caso, infatti, Volvo a più riprese ha soddisfatto le esigenze di mobilità della famiglia reale Svedese, a dimostrazione della caratura del marchio e della sua rappresentatività.

Le tre S90, tutte di colore nero e con motorizzazioni D5 AWD sono state messe a disposizione da Volvo Car Italia e dai concessionari Volvo di Napoli e Caserta. Le auto, richieste direttamente dal Console del Principato di Monaco a Napoli.

Le straordinarie qualità della berlina S90 alto di gamma sono state dimostrate al recente Salone dell’Auto di Pechino, nell’ambito del quale Volvo ha presentato la S90 Ambience Concept, una realizzazione esclusiva che costituisce di una novità assoluta nell’industria automobilistica. Volvo S90 Ambience Concept fornisce un’esperienza sensoriale in grado di sincronizzare stimoli visivi, sonori e olfattivi destinata a ridefinire il concetto di lusso a bordo dell’auto. La S90 Ambience Concept è progettata per soddisfare le esigenze dei passeggeri che occupano i sedili posteriori a bordo di vetture con autista. I passeggeri hanno la possibilità di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo utilizzando una app per smartphone intuitiva da cui si può selezionare uno di sette temi visivi sincronizzati a loro volta con specifici temi sonori e olfattivi.

Insomma vere e propri salotti esclusivi su quattro ruote “La Ambience Concept ridefinisce il concetto di lusso proiettandolo al di là delle scelte materiali, creando una vettura in grado di connettersi con i sensi dei passeggeri - ha spiegato Robin Page, responsabile del design di Volvo Cars -. Il progetto analizza come si sentono le persone sedute all’interno dell’auto, consentendo loro di influenzare il proprio umore e stato di benessere”.