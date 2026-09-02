Volvo EX30, nuovo aggiornamento software che introduce la tecnologia V2L

Volvo introduce un nuovo aggiornamento software per la EX30, disponibile gratuitamente via over-the-air per i clienti di tutto il mondo che già possiedono o acquisteranno il suv compatto elettrico. «Grazie agli aggiornamenti over-the-air possiamo continuare a migliorare le nostre auto anche dopo che i clienti le hanno acquistate» ha spiegato Alwin Bakkenes, responsabile Global Software Engineering di Volvo Cars. Già disponibile sul suv Volvo EX60 e a breve installata anche su altri modelli, la tecnologia Vehicle-to-Load permette di utilizzare la batteria dell'auto come fonte di energia per dispositivi esterni.

Attraverso un adattatore dedicato, venduto separatamente, è possibile erogare fino a 3 kW di potenza, alimentando apparecchi come macchine del caffè, attrezzi elettrici o dispositivi da campeggio. L'erogazione si interrompe automaticamente quando la batteria scende sotto il 20%. L'aggiornamento introduce inoltre un'interfaccia più semplice, con un menu delle impostazioni ridisegnato e una barra contestuale personalizzabile. La funzione V2L sarà disponibile in determinati mercati EMEA, APAC e America Latina, mentre non sarà offerta su EX30 negli Stati Uniti, Canada, Messico, Corea, Taiwan e Giappone. In alcuni mercati europei, sulle EX30 prodotte dal 2026, arriva inoltre Plug & Charge, che consente di avviare automaticamente la ricarica alle colonnine compatibili senza utilizzare app o tessere.