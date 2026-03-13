EX60, un concentrato di tecnologia: Intelligenza Artificiale, costruzione con il Megacasting e impianto audio in 3D

Grazie all’intelligenza artificiale, la Volvo EX60 è in grado di eseguire oltre 250 trilioni di operazioni al secondo. Il sistema di AI non si limita a elaborare informazioni, ma acquisisce conoscenze ad ogni chilometro percorso e l’auto metterà a frutto le esperienze acquisite da altre Volvo in tutto il mondo, compresi incidenti e collisioni mancate, per continuare a migliorare nel tempo. Come tutte le Volvo, inoltre, l’auto beneficerà di aggiornamenti periodici via etere, il che significa che l’auto continuerà a migliorare con il passare del tempo.

La EX60 viene costruita in Svezia, nello stabilimento Volvo di Goteborg, usando la tecnologia del megacasting, un avanzato processo di produzione automobilistica che utilizza enormi presse (Giga Press) per pressofondere grandi componenti strutturali in alluminio in un unico pezzo, sostituendo decine di parti saldate o rivettate. Adottata per i nuovi veicoli elettrici, riduce il peso, aumenta la rigidità strutturale e migliora la sostenibilità. Viene considerata la tecnica ideale per modelli elettrici di nuova generazione e infatti ne fa largo uso anche Tesla.

La Volvo EX60 rappresenta una scelta eccellente anche per chi ama la musica, grazie al suo impianto audio Bowers & Wilkins di alta qualità con 28 diffusori sparsi nell’abitacolo. Per la prima volta in un’auto della casa svedese questo impianto include anche diffusori integrati nei poggiatesta di tutti e quattro i sedili principali. La EX60 sarà la prima Volvo con Apple Music preinstallato e Dolby Atmos, per un’esperienza di ascolto 3D immersiva che sfrutta la tecnologia Spatial Audio.