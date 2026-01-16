Volvo EX60 elettrica, tutto pronto per il debutto. Sarà dotata di Gemini, il nuovo assistente IA di Google

Con la nuova Volvo Ex60 completamente elettrica, che sarà presentata in anteprima il 21 gennaio, la casa svedese introduce un modello con il quale il conducente potrà dialogare in modo naturale, grazie all'integrazione di Gemini, il nuovo assistente di Google, che consente di gestire funzioni e servizi dell'auto attraverso un linguaggio colloquiale, senza comandi preimpostati. Il Suv di medie dimensioni è basato su una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale pensata per migliorare sicurezza, praticità ed esperienza di guida. «EX60 è ricca di tecnologie orientate alle persone - ha dichiarato Anders Bell, chief engineering and technology officer di Volvo Cars - e pensate per migliorare l'esperienza di guida».

Gemini consente di interagire con il veicolo senza usare le mani, riducendo le distrazioni, dall'organizzazione dei viaggi alla gestione delle informazioni personali, fino al supporto alla navigazione. Il sistema è integrato nell'architettura software-defined dell'auto e aggiornabile nel tempo via over-the-air. Sul fronte tecnologico, la Ex60 adotta la piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione e il sistema Nvidia Drive Agx Orin, garantendo la maggiore potenza di calcolo mai offerta su una Volvo. L'elevata capacità di elaborazione consente funzioni di assistenza alla guida avanzate e un sistema che impara chilometro dopo chilometro, migliorando costantemente sicurezza e prestazioni. In configurazione a trazione integrale, la Ex60 può raggiungere fino a 810 km di autonomia Wltp e recuperare fino a 340 km in 10 minuti con ricarica rapida da 400 kW.