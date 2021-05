Volvo, gli 007 della sicurezza celebrano 50 anni di attività. L'Accident Research Team operativo 24 ore su 24

GOTEBORG - Mezzo secolo al servizio della sicurezza: il team di ricerca sugli incidenti di Volvo Cars celebra il suo cinquantesimo anniversario. Gli investigatori dell'Accident Research Team di Volvo Cars operano 24 ore su 24 per consentire alla casa di imparare dagli incidenti reali e migliorare costantemente le sue autovetture.

Il team è operativo sin dal 1970. Interviene tempestivamente non appena avvisato, sia di giorno sia di notte, ogni volta che si verifica un incidente che coinvolge una Volvo nei dintorni di Göteborg, in Svezia. Appena arrivati sul posto, gli esperti avviano un'indagine e documentano la sequenza degli eventi nel modo più dettagliato possibile.

Il lavoro continua poi in ufficio: il team richiede i rapporti di polizia accessibili al pubblico, contatta il conducente ed esamina l'auto quando possibile. Il team cerca inoltre di capire in che modo il conducente ha vissuto l'incidente, un processo che coinvolge gli scienziati comportamentali del Centro Sicurezza di Volvo Cars.

Per finire, il team chiede alle persone coinvolte nell'incidente di condividere le loro cartelle cliniche, così da poter prendere nota delle eventuali lesioni subite. Queste vengono analizzate da esperti di biomeccanica, in collaborazione con i fisici, per capirne le cause esatte.

Tutti i dati e le informazioni raccolte vengono codificati e anonimizzati. Le conclusioni della ricerca condotta sono condivise con gli esperti di sviluppo dei prodotti Volvo, che le utilizzano per definire e implementare nuove tecnologie nelle auto di prossima uscita. Il team identifica inoltre i problemi al momento non risolvibili, permettendo a Volvo Cars di rimanere all'avanguardia nello sviluppo della sicurezza.

Ogni anno il team indaga in prima persona su circa 30-50 incidenti. Tuttavia, gli incidenti avvengono in tutto il mondo e può darsi che sia difficile raggiungere tempestivamente la scena dell'impatto. In questi casi, e per quanto possibile, i detective lavorano per mappare gli incidenti con il supporto del personaleVolvoe dei servizi di emergenza più vicini al sito specifico. Oltre a ciò, il team utilizza anche altre fonti di informazione, come le banche dati pubbliche sugli incidenti disponibili a livello globale, per assicurarsi che vengano prese le misure necessarie.