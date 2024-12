Volvo, nel 2025 un'altra novità elettrica: arriva la EM90, monovolume elettrica a 6 posti

Dopo la EX30 e la EX90, un’altra novità elettrica di Volvo potrebbe essere la EM90. Già lanciata sul mercato cinese, è una grande e lussuosa monovolume di 5,2 metri con un accogliente abitacolo a 6 posti configurato con poltrone singole. L’auto è spinta da motore elettrico posteriore da 268 cv, ma potrebbe essere anche dotata di doppio motore e trazione integrale, come la Zeekr (marchio cinese controllato da Geely, già proprietaria di Volvo). La batteria ha una capacità di 116 kWh e in Cina, dove però il ciclo di omologazione è meno rigido del nostro WLTP, dichiara 730 km di autonomia.

È in pieno svolgimento, al Volvo Studio di Milano, Drive My Song, rassegna che coniuga la musica e le auto Volvo che hanno fatto epoca. Stelle della prima serata sono state la Volvo PV444 e le note swing degli Anni ’40 eseguite da The Blind Rats di Simone Sugar Daddy Caputo. Il 16 ottobre è stata la volta della musica anni 50, abbinata alla Volvo P121 Amazon. 6 e 27 novembre le date scelte per celebrare la Volvo PV544 Sport e la Volvo 142 con musiche degli anni 60 e 70. Il 4 dicembre e 15 gennaio toccherà a Volvo 245 e 850 T5R con la musica d’autore di Recall Madame X e Dave Rowentree.

Nei primi 9 mesi del 2024 le auto elettriche targate in Italia sono state 47.559, in aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una market share di poco inferiore al 4%, in lieve aumento rispetto al gennaio-settembre 2023. Volvo Italia ha fatto segnare un ottimo +12,9%, con 16.263 auto immatricolate e una quota pari all’1,34%. Sorprendentemente vanno bene anche le vendite di full electric, che a settembre hanno rappresentato il 27,5% sul totale immatricolato Volvo del mese. In pratica, quasi una Volvo su tre delle targate nel mese è stata un’elettrica.