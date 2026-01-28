Volvo Studio Milano: cultura, tecnologia e la nuova EX60 al centro del 2026

Nel cuore di Porta Nuova, il Volvo Studio Milano ha inaugurato il suo 2026 all’insegna del connubio tra innovazione tecnologica e proposta culturale. L’evento, tenutosi nel suggestivo spazio milanese, è stato l’occasione per svelare non solo il nuovo programma culturale dell’anno, ma anche per presentare ufficialmente la nuova Volvo EX60, Suv elettrico di nuova generazione che incarna la visione sostenibile e avanguardistica del marchio svedese. Un debutto significativo, che ha affiancato design e tecnologia automobilistica a un panorama culturale in piena espansione.

Il tema scelto per il nuovo anno è Orizzonti Sensoriali, un percorso che esplora il rapporto tra percezione umana e tecnologia, proponendo nuove esperienze attraverso suono, immagine, movimento e pensiero. Il palinsesto si sviluppa in collaborazione con alcune tra le principali istituzioni culturali del Paese: dalla BAM Biblioteca degli Alberi Milano, alla Triennale Milano, passando per La Milanesiana, BASE Milano, Viasaterna e Ponderosa Music&Art.

Tra le iniziative annunciate spicca il ritorno de La Milanesiana con un ciclo di eventi che uniranno letteratura, cinema e musica in un dialogo multidisciplinare. Turning Point, il progetto di BAM, offrirà performance inedite tra danza, poesia e teatro, incentrate su momenti di svolta nella cultura contemporanea. Alla Triennale, con Esplorazioni, si darà spazio alla sperimentazione audiovisiva e sonora, mentre Planetarium, un progetto originale Volvo, proporrà una serie di spettacoli tra musica sinfonica, cinema scientifico e suggestioni astrologiche. Il mondo dell’arte contemporanea sarà rappresentato dalla mostra La Forma Trattenuta dell’artista Stefano Caimi, che usa strumenti digitali per reinterpretare i paesaggi in chiave immersiva.

Novità anche fuori dai confini milanesi: con Volvo Studio a Sanremo, il marchio svedese sarà presente al Festival con un programma parallelo tra il 24 e il 28 febbraio, fatto di incontri, interviste e performance sul lungomare. Un’iniziativa che rafforza l’identità del Volvo Studio come piattaforma nazionale di contaminazione culturale. “Con questo progetto vogliamo mostrare come l’innovazione non sia solo tecnica, ma anche culturale”, ha affermato Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, sottolineando il ruolo crescente del Volvo Studio come spazio di incontro tra visioni del futuro, sostenibilità e creatività.