VW Tayron alla spina: una ​rete di ricarica da 900mila punti in tutta Europa con l’App Elli

La Volkswagen Tayron viene proposta in Italia con prezzi compresi tra 45.900 e 60.850 euro in 5 allestimenti e con 5 diverse motorizzazioni: 1.5 eTSI mild hybrid da 150 cv, 2.0 TDI da 150 e 193 cv ed eHybrid Phev 1.5 TSI da 204 e 272 cv. Gli allestimenti disponibili sono i funzionali Life e Edition Plus, il più sofisticato Elegance e gli sportivi R-Line e R-Line Plus. Le varianti Edition Plus e R-Line Plus si distinguono per la convenienza rispetto alle versioni Life e R-Line da cui derivano, aggiungendo numerose dotazioni extra per soli 200 euro in più.

La Volkswagen Tayron è costruita in Germania, nella storica fabbrica di Wolfsburg, ma non solo. Una variante denominata Tayron L viene commercializzata anche in Cina, dove viene costruita nella fabbrica VW-FAW di Changchun, lì dove venne lanciata, nel lontano 2018, una prima versione del SUV tedesco, in forza della joint venture con la FW (First Automobile Works), operativa sin dal 1992 e “base di partenza” di una cooperazione che portò a produrre in Cina auto come la VW Jetta, l’Audi 200 e altre.

La lenta ma progressiva crescita dell’elettrico vede Volkswagen in prima linea con iniziative che vanno oltre la produzione di auto a elettroni e ibride plug-in. A Wolfsburg è stato deciso di rafforzare la posizione di fornitore di ricarica di riferimento in Europa, dove oggi i clienti VW possono accedere a circa 900.000 punti di ricarica in 28 Paesi, utilizzando l’app Elli (Elli Charging Card o Charge&Fuel Card). L’espansione va di pari passo con un nuovo modello di tariffazione trasparente, che renderà la ricarica più comoda e conveniente.