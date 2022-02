Waze, ecco le funzionalità da utilizzare durante l'inverno. Avvisi, segnalazioni e notifiche per viaggiare in sicurezza

Rovesci improvvisi o altre situazioni metereologiche avverse sono frequenti in inverno, tanto che a tutti gli automobilisti capita prima o poi di affrontarle. Per questa ragione Waze consente di attivare alcune funzionalità per viaggiare in modo più sicuro durante l’inverno. L’app Waze si basa sul crowdsourcing: si alimenta e vive grazie al forte contributo della propria Community di appassionati dell’app. Per tutto il tragitto, infatti, ogni automobilista può segnalare in tempo reale eventuali pericoli lungo la strada ed essere a sua volta avvisato sullo stato attuale della viabilità mediante gli alert.

Ecco le opzioni più importanti dell’app da conoscere e impostare per la stagione invernale: attivare il promemoria accensione fari; ricevere avvisi per pericoli meteorologici; funzione Waze SOS per richiedere assistenza stradale; impostare il limite di velocità grazie al tachimetro. Queste sono solo alcune delle funzionalità specifiche per il periodo invernale, ma su Waze è possibile trovare anche molte altre indicazioni e informazioni dedicate a chi guida. Ad esempio, è possibile informarsi sul costo del carburante in tempo reale e individuare le stazioni di rifornimento o di ricarica elettrica più vicine e in aggiunta si possono visualizzare e confrontare i costi del pedaggio così da selezionare l’itinerario migliore.