Wehybrid Toyota, vantaggi per l’ambiente ed il cliente. Con una guida virtuosa sconti su assicurazione e tagliandi

Dopo aver puntato sull’ibrido, vincendo la scommessa della sostenibilità, Toyota mira a capitalizzare i progressi introdotti a livello di mobilità attraverso il mondo WeHybrid. In pratica, più il cliente sfrutta al meglio la power unit ibrida, più guadagna. In che modo? Acquistando per primi uno dei nuovi modelli ibridi del brand si può prendere parte alla WeHybrid Challenge, un’iniziativa che contiene, al suo interno, una serie di attività, incentivate da un concreto risparmio economico, e finalizzate ad ottenere comportamento virtuoso al volante, in favore dell’ambiente. Basta scaricare l’app MyT ed inizia la sfida, perché una volta abbinata la vettura, ecco che è possibile visionare la percentuale di guida effettuata in elettrico, ricevere una valutazione della propria condotta sostenibile, e capitalizzarne in vantaggi. Infatti, se si sceglie WeHybrid Insurance, la copertura RCA Toyota rinnovabile mensilmente, dal costo minimo di 30 euro, i km percorsi in elettrico non si pagano. Inoltre, acquistando la vettura tramite un piano di finanziamento Toyota Easy, si può beneficare di WeHybrid Credit, che consente di accumulare i Toyota Green Credits all’interno di un portafoglio virtuale, per poi spenderli immediatamente per acquistare servizi legati alla mobilità dall’app Kinto Go, oppure utilizzarli in seguito per l’acquisto di una nuova Toyota.

La convenienza di una guida sostenibile si estende anche sui tagliandi con WeHybrid Service, in quanto, con uno storico di percorrenza di almeno 6 mesi continuativi sull’App MyT, è possibile recarsi presso il Centro Assistenza Toyota di fiducia, maturando uno sconto fino al 20% sul prossimo tagliando, in base alla percentuale di guida in elettrico. A beneficare di tutto questo però è anche il pianeta, sia a livello di emissioni complessive, che con un comportamento più virtuoso sono decisamente più basse, sia mediante dei progetti legati alla sostenibilità con WeHybrid Race, in cui due squadre si sfidano accumulando km in elettrico per sostenere due progetti legati all’ambiente, in collaborazione con Retake, uno dei quali verrà realizzato. Attualmente, il progetto «Aria a colori», un murales che troverà spazio all’interno di diverse città italiane dipinto con una vernice che purifica l’aria, ha vinto ed è prossimo ad essere portato a termine. Ma la sfida si rinnoverà con altre idee sostenibili per la collettività. Guidare ibrido, dunque, è ancora più stimolante, e per imparare come sfruttare al meglio la propria Toyota Hybrid c’è la WeHybrid School: è sufficiente recarsi in concessionaria per ricevere lezioni teoriche e pratiche da parte degli uomini della Toyota Academy pronti a dissipare qualsiasi dubbio sulla guida delle auto ibride. Insomma, con Toyota l’ibrido non ha più segreti, e presto WeHybrid verrà ampliato alle ibride plug-in ed alle vetture 100% elettriche, oltre che al mondo della mobilità di Kinto.