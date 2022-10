Williams Advanced Engineering dalle F1 ai giganti da miniera. Nuova proprietà collabora con Liebherr per mezzi zero emissioni

Fortescue Metals Group, nuova azienda proprietaria di Williams Advanced Engineering (WAE) braccio tecnologico della celebre azienda di Formula 1, non ha nascosto fin dall’operatività dell’ acquisizione (marzo 2022) di voler operare nel proprio settore di competenza - quello delle miniere - per fornire ai suoi siti nel mondo una flotta di veicoli per cave e miniere a emissioni zero entro il 2030. In questo ambito specialistico, estremamente interessante dal punto di vista del business, un team di specialisti di Williams Advanced Engineering presenterà a Bauma Trade Show di Monaco (in programma dal 24 al 30 ottobre) una gamma di tecnologie di elettrificazione all’avanguardia, dai moduli batteria ai sistemi di controllo, che supportano tutti la decarbonizzazione nel settore off-highway. Tra gli elementi di spicco di questo ambizioso programma i mezzi che Fortescue svilupperà assieme a Liebherr, per realizzare dumper da trasporto minerari ecologici - utilizzando come base il gigantesco T264 da 240 tonnellate - in cui saranno integrate le tecnologie del sistema di alimentazione a emissioni zero sviluppate da Williams Advanced Engineering.

Inoltre, WAE sta lavorando a un primo ‘Treno infinitò a emissioni zero; un progetto di convoglio elettrico per il trasporto in miniera del minerale di ferro rigenerante che utilizzerà l’energia gravitazionale per ricaricare i suoi sistemi elettrici senza ulteriori requisiti di ricarica per il viaggio di ritorno. Graham Belgum, Direttore Generale di Green Fleet, WAE, ha dichiarato: «Le batterie ad alte prestazioni e i sistemi di elettrificazione sono al centro di ciò che facciamo. Negli ultimi due decenni WAE ha accumulato un’esperienza senza precedenti nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia che, sempre più, vengono applicate al settore off-highway. Ora che facciamo parte della famiglia Fortescue, WAE è fondamentale per i sistemi di alimentazione a batteria e le capacità dei prodotti, supportando l’azienda nella transizione verso una flotta pulita ed ecologica. La nostra tecnologia ha il potenziale per accelerare la decarbonizzazione di qualsiasi veicolo off-highway e siamo lieti di presentarli al Bauma 2022».