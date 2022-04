World Car Awards 2022, vince la Hyundai Ioniq 5. La Mercedes EQS vince il premio per l’auto più lussuosa

Hyundai Ioniq 5 fa incetta di premi ai World Car Awards, il concorso internazionale che premia le miigliori auto capaci di distinguersi nelle varie categorie. Il nuovo Suv elettrico coreano segna una tripletta aggiudicandosi il titolo più ambito, il World Car of the Year. Inoltre, Ioniq 5 è stata premiata per il look più accattivante con il World Car Design, in aggiunta al World Electric Vehicle che premia la migliore auto elettrica del 2021. Appaiate al secondo posto, la cugina coreana Kia EV6 basata sulla stessa piattaforma e la Ford Mustang Mach-E.

La berlina elettrica di fascia premium Mercedes EQS si aggiudica il World Luxury Car assegnata all’auto più lussuosa, superando di poco il Suv elettrico BMW iX. La berlina elettrica ad alte prestazioni Audi e-tron GT si può fregiare del titolo di World Performance Car, mentre la migliore auto da città è stata eletta la Toyota Yaris Cross, davanti ad Opel Mokka e Volkswagen Taigun. Entusiasta il Presidente & CEO di Hyundai Motor Company Jaehoon Chang: «Siamo veramente onorati di questo premio che va al talento e il duro lavoro dei nostri dipendenti e dei partner di Hyundai Motor Company. La nostra ambizione è quella di favorire il progresso dell’umanità, e questo riconoscimento al nostro approccio e funzionale a aumentare la motivazione per trasformare la visione in realtà».