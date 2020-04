World Car of the Year, doppietta Kia con Telluride e Soul Ev. Due premi alla Taycan e Design alla Mazda 3

NEW YORK – La Kia Telluride ha fatto il pieno di premi: alla “triple crown” di titoli assegnati dalle principali testate specializzate del Nord America, il Suv coreano ha aggiunto il prestigioso alloro di World Car of the Year. Il riconoscimento viene assegnato da una giuria di 86 giornalisti (quelli degli Stati Uniti sono ben 16, gli italiani 3) di 27 paesi. Il modello da 5 metri di lunghezza è stato preferito a due auto giapponesi: con 758 punti ha preceduto la Mazda 3 (745) e la Mazda Cx-30 (738).

Il costruttore coreano ha trionfato anche fra le Urban Car grazie alla Soul Ev. La monovolume ha ottenuto 751 punti contro i 702 della Volkswagen T-Cross ed i 574 della Mini Se, cioè la nuova variante a zero emissioni. La vera protagonista del premio è stata tuttavia la Porsche Taycan, già terza nel Car of the Year europeo dietro alla Peugeot 208 ed alla Tesla Model 3.

L'elettrica di Zuffenhausen si è aggiudicata sia il premio quale Luxury Car sia quello come Performance Car ed è risultata seconda (per appena due lunghezze) in quello per il Design. Fra i modelli di lusso, con 846 punti si è imposta in una sfida a tutta tedesca, precedendo Porsche 911 (786) e la Mercedes Eqc (778): tra le cinque finaliste c'erano anche le Bmw X5 e X7. Per quanto riguarda il riconoscimento relativo alle prestazioni la Taycan (867) ha vinto il duello interno al marchio: la 911 si è classificata seconda con 809 punti e la 718 Spyder terza con 776.

Nell'anno in cui la casa di Hiroshima celebra il secolo di vita, la Mazda 3 è stata premiata per il design. Con i suoi 179 punti si è tenuta dietro la Taycan e la Peugeot 208 (144). La cerimonia di premiazione avrebbe dovuto tenersi in occasione del New York International Auto Show, rinviato ad agosto (28/8 – 6/9) per la diffusione della pandemia, ed è stata così virtuale come era accaduto per quella europea.