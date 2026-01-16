X-to-Wire, il telaio delle auto diventa “intelligente”. Ecco come cambia questo fondamentale elemento

Fino ad oggi si era sentito parlare di Brake-by-Wire, cioè del sistema elettronico di comando dei freni che rende più preciso e immediato razionamento e, soprattutto, permette alla 'intelligenza' dell'automobile di intervenire autonomamente su questo fondamentale elemento. Come spiega in una nota l'azienda Leekr Technology, fondata nel 2021 a Shanghai e rapidamente affermatasi nel settore dei veicoli 'intelligenti', è il momento di allargare questa architettura ad elementi più ampi del veicolo. È il caso del telaio dell'auto che - viene sottolineato in una nota - era una base puramente meccanica, si sta evolvendo dal suo ruolo tradizionale di 'muscolo' del veicolo diventando un sistema nervoso basato su segnali e dati.

Dopo i due sistemi Brake-by-Wire con servofreno idraulico completamente disaccoppiato DHB-LK (a due moduli) e il sistema frenante idraulico integrato IHB-LK a un modulo, dai laboratori di Leekr arrivano ora le prime interessanti proposte di tecnologia X-to-Wire, cioè applicabili a qualsiasi elemento del veicolo. Come spiega Leekr; con l'ingresso della guida intelligente in una fase più impegnativa (compresa l'imminente debutto commerciale del livello L3) il sistema X-by-Wire Full-Domain permette di far funzionare più attuatori ad alte prestazioni come un sistema coordinato e decisivo per la sicurezza.

Questa evoluzione strategica dalla frenata intelligente a un più ampio 'telaio intelligente 'si basa sullo sviluppo di sistemi di frenatura elettromeccanica (EMB-LK) che a differenza delle soluzioni idrauliche convenzionali, si affidano a motori elettrici per azionare direttamente gli attuatori dei freni, il tutto con tempi di risposta inferiori a 85 millisecondi. Secondo l'azienda questa tecnologia è già in sviluppo presso i principali Oem, tra cui BYD, e la produzione di massa è prevista entro la fine del 2026.