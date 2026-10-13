Xavier Martinet (Hyundai): «Siamo più forti di 15 anni fa, design e tecnologia, così sfidiamo i cinesi»

PARIGI - Hyundai rilancia la propria ambizione europea con una gamma sempre più articolata, capace di spaziare dalle vetture elettriche ai modelli ibridi e termici, senza trascurare i veicoli commerciali e le nuove frontiere della tecnologia. Al Salone di Parigi, il costruttore sudcoreano ha presentato importanti novità, dalla nuova Ioniq 3 al rinnovato Tucson, passando per la seconda generazione di Bayon, e ribadisce la volontà di consolidare la propria presenza nel Vecchio Continente.

In un mercato in cui la crescita dell'elettrico procede a velocità differenti, la concorrenza dei costruttori cinesi si fa sempre più intensa e la capacità di offrire prodotti competitivi non si misura più soltanto sul prezzo. Ne abbiamo parlato con Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, che ha delineato le priorità del marchio, soffermandosi sull'evoluzione della gamma, sulle strategie per affrontare la concorrenza e sul ruolo della tecnologia, dell'integrazione industriale e dei servizi post-vendita.

Hyundai è presente al Salone di Parigi con numerose novità. Qual è il messaggio che volete trasmettere al pubblico europeo?

«Quando ci sono tanti marchi disponibili sul mercato, devi comunque essere sicuro che il tuo sia presente nella testa dei clienti. Forse non è più esattamente lo stesso formato di quello che avevamo in passato, ma rimane molto interessante per i clienti scoprire quello che siamo capaci di offrire. Il rischio è che si parli soprattutto dei nuovi marchi sul mercato e non abbastanza degli altri. È anche nostro compito fare in modo che si parli di Hyundai molto di più».

In questa edizione della kermesse parigina ci siete riusciti?

«Sono molto fiero di quello che presentiamo oggi, perché abbiamo un contenuto che penso non avessimo mai avuto in Europa. Ci sono Ioniq 3, che dimostra la nostra capacità di offrire una piccola elettrica per tutto il mercato europeo, il nuovo Tucson che è il nostro modello di riferimento degli ultimi anni, e la nuova Bayon. Presentiamo inoltre la nostra offerta di veicoli commerciali, la collaborazione con Waymo per la guida autonoma e la partnership con la Champions League. Sono tante le cose da raccontare. Per noi è un'opportunità fantastica per dimostrare che il nostro impegno verso l'Europa è fondamentale. Vendiamo automobili in Europa da 50 anni e siamo presenti industrialmente con il nostro stabilimento in Turchia da quasi tre decenni. Vogliamo continuare a crescere e crediamo di avere una risposta per tanti clienti europei. Il Salone è una bella opportunità per mostrare che siamo qui e che forse abbiamo molto più da offrire di quanto i clienti pensino».

Negli ultimi mesi Hyundai ha puntato molto sulle elettriche, ma oggi tornate a valorizzare anche le motorizzazioni tradizionali. Avete rivisto la vostra strategia alla luce di una crescita dell'elettrico inferiore alle aspettative?

«Non abbiamo cambiato strategia e non abbiamo preso decisioni che abbiano modificato il nostro approccio. È soprattutto una conseguenza del calendario di sviluppo dei prodotti. Dopo la crisi del Covid c'è stato un rallentamento degli investimenti e, quando si ricomincia a investire, occorre tempo prima che le nuove automobili arrivino sul mercato. Per questo oggi molte novità vengono presentate contemporaneamente. È vero che negli ultimi 18 mesi abbiamo parlato soprattutto di vetture elettriche, con il lancio di Inster, Ioniq 9, Ioniq 6 e ora Ioniq 3. Ma il mercato europeo non è uniforme. La quota delle elettriche si attesta mediamente intorno al 22-23%, mentre in alcuni Paesi, come Francia, Germania e Regno Unito, raggiunge il 25-30%. Significa che una parte importante della domanda continua a rivolgersi ad altre alimentazioni».

A Parigi però avete svelato vetture con motorizzazioni termiche e ibride ...

«Con Tucson e Bayon dimostriamo di avere proposte anche per questi clienti. Il vantaggio di appartenere a un gruppo globale, che vende oltre 7 milioni di veicoli, è proprio la possibilità di investire in tutte le tecnologie e di sviluppare un'offerta capace di rispondere alle esigenze di mercati differenti. Il nostro obiettivo rimane avere il miglior prodotto elettrico possibile e il miglior prodotto ibrido possibile. È facile dirlo, ma più complicato realizzarlo. Vogliamo offrire il prodotto e il sistema di propulsione più adatti ai clienti, mantenendo il marchio al livello che ci siamo prefissati».

Hyundai Motor Group non è soltanto un costruttore automobilistico. Quanto conta questa dimensione industriale per competere in un mercato sempre più tecnologico?

«Il gruppo è molto più grande e articolato di quanto le persone possano immaginare. Hyundai Motor Group comprende circa 70 aziende e, tra le altre cose, produce anche il proprio acciaio. Quando si ha la possibilità di controllare una parte importante della catena del valore, si è più forti. Lo abbiamo visto durante la crisi dei semiconduttori: l'integrazione verticale e la capacità di gestire la filiera hanno rappresentato un vantaggio. Le crisi possono verificarsi per tutti, ma quando si dispone di competenze interne e si lavora insieme alle altre società del gruppo diventa più facile individuare le alternative e controllare ciò che è possibile gestire. Questa capacità riguarda tanto la catena del valore attuale quanto quella del futuro».

Di questo c’è un esempio pratico proprio qui a Parigi ...

«Esattamente. Al Salone mostriamo la collaborazione con Waymo per la guida autonoma, ma anche il robot Spot e gli esoscheletri indossabili. Questi ultimi sono già utilizzati nelle nostre fabbriche per facilitare il lavoro delle persone. Non si tratta quindi soltanto di immaginare nuove applicazioni, ma di sviluppare tecnologie che trovano già un impiego concreto. Vogliamo dimostrare che Hyundai va oltre la produzione di automobili di qualità, con un design riconoscibile e tecnologie avanzate. Questa dimensione più ampia può darci nuove opportunità anche in futuro».

Come può Hyundai affrontare la concorrenza dei costruttori cinesi, che spesso puntano su prezzi particolarmente aggressivi?

«Credo che oggi siamo più forti rispetto a 15 anni fa. All'epoca i nostri argomenti principali erano il prezzo e la garanzia. Ma quando il tuo punto di forza è il prezzo, se arriva qualcuno che propone un'offerta ancora più economica, hai un problema. Oggi i clienti ci dicono di scegliere Hyundai perché trovano il design e la tecnologia che desiderano. È cambiato il modo in cui viene percepito il valore del prodotto. I costruttori cinesi arrivano sul mercato con automobili valide e dobbiamo assicurarci che la differenza di prezzo rispetto alle nostre vetture non sia troppo grande».

Qual è la principale difficoltà?

«La sfida è trovare un divario che i clienti considerino accettabile e che sia giustificato da ciò che offriamo. Quando riconoscono che il design, la tecnologia e le caratteristiche di un modello Hyundai valgono la differenza, allora abbiamo una proposta competitiva. Non dobbiamo concentrarci soltanto sulla vendita dell'automobile. C'è anche il post-vendita, un aspetto che a volte viene dimenticato, ma che è fondamentale. La vendita porta il primo cliente, mentre il servizio post-vendita contribuisce a convincerlo a scegliere nuovamente il marchio».

Proprio sui servizi, quale vantaggio può offrire Hyundai ai clienti europei e alle aziende che stanno valutando i vostri nuovi veicoli commerciali?

«Abbiamo una rete di circa 2.200 concessionari in Europa, con una capacità di assistenza importante. Attualmente raggiungiamo un tasso di disponibilità e consegna puntuale dei ricambi del 98%, un risultato che ci colloca ai vertici del mercato europeo. Questo rappresenta un elemento importante anche per il lancio dei veicoli commerciali. Il settore sta attraversando una trasformazione, passando progressivamente dalle motorizzazioni tradizionali a soluzioni sempre più elettrificate. Per noi è un'opportunità, perché possiamo mettere a disposizione delle aziende l'esperienza che abbiamo già maturato con le auto elettriche. Disponiamo del know-how tecnologico del gruppo e di una rete in grado di assistere i clienti. In Europa un'automobile viene utilizzata per molti anni: dopo i pochi mesi necessari per scegliere e acquistare il veicolo, ci sono anni durante i quali bisogna poter contare su persone competenti, ricambi disponibili e un servizio affidabile, sia in caso di guasto sia per la normale manutenzione. È un aspetto fondamentale della nostra proposta».

Guardando ai prossimi anni, quali saranno le priorità per rilanciare i risultati commerciali in Europa?

«Non siamo soddisfatti dei risultati di quest'anno. Sapevamo che sarebbe stato un periodo di transizione, anche per la fine del ciclo commerciale di alcuni modelli e per la discontinuità di alcune motorizzazioni che rappresentavano circa il 15% delle nostre vendite. La flessione del mercato Hyundai in Europa è stata intorno al 12%, quindi siamo riusciti a compensare una parte della perdita, ma soltanto parzialmente. Inoltre, abbiamo incontrato un livello di aggressività competitiva superiore a quello che ci aspettavamo, proprio in un momento in cui il nostro piano prodotto non era particolarmente favorevole».

Quali sono le prospettive per il futuro?

«Con le novità presentate a Parigi vogliamo dimostrare la volontà di tornare a una gamma completa, con prodotti forti e motorizzazioni adatte alle diverse esigenze. L'obiettivo è tornare a livelli più vicini a quelli che avevamo raggiunto in passato, anche se preferisco non indicare un numero preciso, perché il mercato è in continua evoluzione. Stiamo lavorando anche su nuove opportunità nei segmenti più importanti per l'Europa. Una piccola vettura non elettrica nel segmento A è difficile da rendere economicamente sostenibile, considerando le dimensioni del mercato e i margini ridotti. Per il segmento B, invece, posso confermare che arriverà una nuova proposta non elettrica: ne parleremo nella prima parte del 2027».

La digitalizzazione e le software-defined vehicle saranno un altro terreno di confronto tra i costruttori. Su quali aspetti state lavorando?

«Quando si parla di software-defined vehicle, spesso ci si concentra sulla possibilità di aggiornare l'automobile e aggiungere nuove funzioni attraverso il software. Ma uno dei primi vantaggi di questo approccio è la riduzione dei costi. Sulle piattaforme elettriche, per esempio, è possibile ottenere benefici anche attraverso una riduzione del numero di cavi. È una parte meno visibile, ma può rappresentare uno dei vantaggi più importanti di questa tecnologia nelle sue prime applicazioni. Stiamo lavorando su questi aspetti, ma preferisco non anticipare troppo oggi, perché ci sarà un'occasione dedicata per presentare ulteriori sviluppi».

Infine quale sarà il futuro imminente di Hyundai?

«Credo sia meglio mostrare ciò che si è realmente capaci di fare, anziché limitarsi agli annunci. È lo stesso approccio che abbiamo scelto per questo Salone di Parigi: portare prodotti e tecnologie concreti, capaci di dimostrare l'ambizione e l'impegno di Hyundai nei confronti dell'Europa».