Xiaomi, record al Nürburgring per una YU7 GT a guida autonoma. Il Suv cinese ha fatto un tempo inferiore di 3,7"

Un nuovo record è stato siglato sul tracciato del Nürburgring, autentico banco di prova per tutti i costruttori, vista la conformità e la complessità del percorso lungo oltre 20 chilometri, si tratta di un giro compiuto in 10:29.483 senza pilota dal Suv Xiaomi YU7 GT con track package. Un primato perché stabilito da un veicolo a guida autonoma ed anche in condizioni meteo non proprio ideali, come si evince dal video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della leggendaria pista tedesca, in cui si nota una continua pioggia insidiosa lungo tutto il percorso.

L'auto procede con traiettorie pulite, prive di sbavature, e con grandi accelerazioni all'uscita delle curve strette, con un sottofondo audio in cui il silenzio del powertrain lascia il posto ai fruscii che aumentano al crescere della velocità. A proposito di velocità punta, l'auto ha toccato i 211 km/h, girando con 3 minuti e 7 secondi di distacco rispetto al tempo ottenuto da un collaudatore chiamato a sfruttare tutti i 1003 CV di potenza.

Al di là della performance specifica, è l'evoluzione della tecnologia che fa riflettere, considerando la rapidità dei suoi sviluppi e gli ampi margini di miglioramento. Inoltre, il prezzo in Cina della YU7 GT, che equivale a meno di 60.000 euro, a fronte di performance da supercar, con una velocità massima dichiarata di 300 km/h, la rende particolarmente temibile anche nei confronti di modelli blasonati.