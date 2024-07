​Xiaomi SU7 Ultra mette nel mirino la Porsche Taycan. Con una potenza di ben 1.578 cv raggiunge i 350 km/h

Xiaomi mette nel mirino la Porsche Taycan e, in base a quanto riportato da carnewschina.com, ad ottobre tenterà di battere il record al Nürburgring attualmente detenuto dalla Taycan Turbo GT. Per mostrare le sue potenzialità, il brand cinese ha recentemente svelato il prototipo Xiaomi SU7 Ultra, realizzato completamente in carbonio che, con i suoi 3 motori elettrici vanta una potenza complessiva di ben 1578 cv. Grazie ad un peso di 1.900 kg, inoltre, e ad un'aerodinamica piuttosto spinta, la sola ala posteriore genererebbe una deportanza di 2145 kg, la SU7 Ultra, secondo quanto scritto dal carnewschina.com, sarebbe capace di accelerare da da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 5,97 secondi, raggiungendo i 300 km/h in 15 secondi ed una punta massima di 350 km/h.

Numeri importanti, così come la forza frenante generata dall'impianto firmato AP Racing che, associato alla frenata rigenerativa, raggiunge decelerazioni nell'ordine dei 2,36 G. Più larga e più lunga della SU7, la SU7 Ultra mantiene lo stesso passo della vettura in questione, ma chiaramente sono tanti i dettagli che la distinguono, come le generose prese d'aria anteriori, lo spiltter e le minigonne che, insieme all'ala posteriore citata prima, contribuiscono al corredo aerodinamico.