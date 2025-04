Xpeng, debutto italiano alla Milano Design Week. A giugno arrivano G6 e G9

Lo sbarco dei marchi cinesi in Italia non accenna a rallentare. Ora è il momento di Xpeng che ha scelto la passerella della Milano Design Week, in programma fino a domenica 13 aprile, per presentare al mercato italiano i primi modelli in arrivo: G6 e G9. L'azienda cinese, leader nel settore high-tech e automobilistico, si pone all'avanguardia della trasformazione dell'industria automobilistica con una chiara visione: utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale e soluzioni di mobilità avanzate per creare un'esperienza di guida più sicura, intelligente e sostenibile. Inoltre, tra gli obiettivi c'è anche quello di creare un ecosistema di trasporto intelligente e integrato in grado di eliminare le principali problematiche urbane.

L'ADI Design Milano, riferimento per il design italiano e location dove ha sede la collezione storica del Premio Compatto d'Oro, è stato scelto da Xpeng come luogo per ospitare la mostra «XPENG: #FUTUREMOBILITY», con diversi protagonisti: la berlina elettrica da oltre 700 km di autonoma definita dall'IA EV Xpeng P7+, l'auto volante Xpeng Aeroth X2 e il robot umanoide Iron. Nel breve termine, invece, Xpeng sarà presente sul mercato italiano con due modelli, distributori in esclusiva da Atflow: il suv coupé G6 e il suv ammiraglia G9. Xpeng G6 è un SUV elettrico con architettura a 800 Volt e ricarica rapida a 280 kW, che può passare dal 10 all'80% di carica in meno di 20 minuti.

L'autonomia dichiarata è di 570 chilometri (ciclo Wltp) e nella versione integrale è in grado di erogare fino a 476 cv. Passando, invece, all'ammiraglia SUV Xpeng G9, questa è anch'essa basata su un'architettura a 800 Volt che, in cinque minuti di ricarica ultrarapida, può ricadiare 200 chilometri. La versione top di gamma AWD Performance ha un'autonomia fino a 570 chilometri (Wltp) e 550 cv. Lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 3,9 secondi.