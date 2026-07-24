Xpeng guarda oltre l'automobile: dalla Physical AI ai robot umanoidi, passando per Robotaxi e auto volanti

MONACO DI BAVIERA - Per Xpeng il futuro non si limita solamente all'automobile. L'evento organizzato in Germania, scelto non a caso come sede del primo lancio globale della Casa cinese fuori dai confini nazionali, è servito certamente per presentare la nuova L03, ma soprattutto per mostrare una visione molto più ampia della mobilità. Perché Xpeng non produce solamente auto, ma è una vera tech company in grado di sviluppare un ecosistema nel quale automobili, robot umanoidi, Robotaxi e velivoli elettrici condividono la stessa piattaforma hardware e software.

Xpeng la sintetizza con l'espressione Physical AI, ovvero un'intelligenza artificiale capace non soltanto di elaborare dati, ma di comprendere il mondo fisico e interagire con esso. È questo il concetto sul quale il fondatore e amministratore delegato He Xiaopeng ha costruito il proprio intervento durante il Brand Day, il primo tenuto interamente in inglese davanti a una platea internazionale. «Abbiamo scelto la Germania perché è la culla dell'automobile - ha detto Xiaopeng - Volevamo presentare qui una diversa idea di automobile, costruita per una nuova generazione».

Secondo Xiaopeng, il settore sta entrando in una nuova fase nella quale il valore di un veicolo non sarà determinato soltanto dalla meccanica o dalle prestazioni, ma dalla capacità dell'intelligenza artificiale di comprendere il contesto, prendere decisioni e imparare dall'esperienza. «Xpeng è un'azienda di Physical AI con un DNA completamente diverso. Vogliamo trasformare la mobilità e lo stile di vita attraverso la tecnologia», ha affermato il CEO. Una visione che si fonda su tre pilastri: automobili intelligenti, robot umanoidi e veicoli volanti, tutti sviluppati partendo dalla stessa infrastruttura tecnologica proprietaria.

Per sostenere questa strategia il costruttore cinese continua a investire cifre considerevoli nella ricerca. Oggi Xpeng conta oltre 31.000 dipendenti e quasi il 45% dell'organico lavora nella ricerca e sviluppo. Nel solo 2025 gli investimenti hanno superato 1,2 miliardi di euro, ai quali si aggiungono oltre 370 milioni investiti nel primo trimestre del 2026. Numeri accompagnati da 3.761 brevetti già concessi e da una presenza internazionale sempre più ampia, con otto centri di ricerca, sei impianti produttivi e una rete commerciale che raggiunge 64 Paesi.

Al centro di tutto c'è il nuovo chip proprietario Turing AI, destinato a diventare il cervello comune di tutti i prodotti del marchio. Non si tratta di un processore sviluppato esclusivamente per le automobili, ma di una piattaforma di calcolo pensata per essere utilizzata indifferentemente sulle vetture, sui Robotaxi, sui robot umanoidi e persino sui futuri velivoli elettrici. Ogni chip è in grado di sviluppare fino a 750 TOPS di potenza di calcolo effettiva, mentre le configurazioni più evolute arrivano a utilizzare tre processori contemporaneamente per raggiungere 2.250 TOPS complessivi.

Su questa architettura lavora anche il nuovo modello di intelligenza artificiale Vision-Language-Action 2.0, un sistema end-to-end che elimina la tradizionale separazione tra percezione, pianificazione e controllo. In pratica il software interpreta direttamente le immagini provenienti dai sensori e genera immediatamente i comandi di guida. Secondo Xpeng questa soluzione rappresenta un'evoluzione decisiva rispetto ai tradizionali sistemi ADAS e costituisce la base tecnologica tanto delle automobili quanto dei Robotaxi. L'azienda sottolinea che, a un solo mese dall'introduzione del modello VLA 2.0 in Cina, oltre il 50% dei chilometri percorsi dalle vetture compatibili è già stato effettuato utilizzando il sistema NGP, il valore più elevato registrato nel mercato cinese.

Una parte importante della presentazione è stata dedicata proprio ai Robotaxi, considerati da Xpeng il naturale sviluppo della guida intelligente. Il primo modello dedicato è già uscito dalla linea di produzione e sta svolgendo i test pilota sulle strade di Guangzhou. Ogni veicolo adotta una ridondanza completa dei sistemi critici, dal calcolo alla frenata, passando per sterzo e visione artificiale, così da garantire il massimo livello di sicurezza anche in caso di guasto di uno dei componenti. La piattaforma arriva a sviluppare fino a 3.000 TOPS di potenza di calcolo a bordo ed è stata progettata per applicazioni di guida autonoma di livello L4. I test operativi su larga scala inizieranno nel corso del 2027, mentre per il mercato europeo Xpeng intende proporsi come fornitore di tecnologia e software collaborando con governi e partner locali per accelerare la diffusione dei servizi di mobilità autonoma.

Accanto alle automobili trova spazio anche IRON, il robot umanoide sul quale Xpeng lavora ormai da otto anni. La società è convinta che la forma bipede rappresenti l'unica realmente adatta a operare negli ambienti progettati per gli esseri umani, dalle fabbriche agli uffici fino alle abitazioni. Il progetto si distingue per tre caratteristiche considerate fondamentali: un comportamento sempre più simile a quello umano, standard di sicurezza derivati dall'industria automobilistica e un modello di intelligenza artificiale in grado di funzionare direttamente a bordo senza dipendere continuamente dal cloud. La prima applicazione commerciale non sarà però nelle case private. A partire dal 2027 IRON inizierà infatti ad accogliere i clienti negli showroom Xpeng, fornendo informazioni sui veicoli e accompagnando i visitatori durante l'esperienza d'acquisto.

Non meno ambizioso è il programma dedicato alla mobilità aerea. Dopo tredici anni di sviluppo, Xpeng ritiene di essere pronta ad avviare la produzione del Land Aircraft Carrier, un veicolo composto da un modulo terrestre e da un velivolo elettrico pieghevole. Una volta raggiunta la destinazione, il modulo volante può essere estratto automaticamente e preparato al decollo in circa cinque minuti. Parallelamente procede anche il progetto del velivolo eVTOL A868, progettato per il decollo e l'atterraggio verticale senza necessità di piste dedicate.

Il sistema utilizza propulsori ridondanti, tre controlli di volo indipendenti e un sistema elettrico ad autonomia estesa sviluppato internamente, con una percorrenza superiore ai 500 chilometri. Xpeng ha già raccolto oltre 7.000 preordini e completato il primo stabilimento al mondo dedicato esclusivamente alla produzione di auto volanti, con una capacità di 10.000 unità l'anno. L'azienda guarda con particolare interesse anche all'Europa, favorita dall'introduzione dei primi standard di certificazione EASA dedicati agli eVTOL.

La strategia europea non passa però soltanto attraverso nuovi prodotti. Xpeng sta rafforzando la propria presenza industriale con un centro di ricerca e sviluppo a Monaco dedicato all'adattamento delle tecnologie ai mercati europei, mentre la produzione locale è affidata alla collaborazione con Magna Steyr nello stabilimento di Graz, in Austria, dove vengono realizzati i modelli G6 e G9 e dove potranno essere assemblati anche altri veicoli in futuro. Il marchio collabora già con oltre cento fornitori europei, tra cui Bosch e BASF, e può contare su una rete di oltre 150 concessionari nel continente. Parallelamente è stato annunciato un importante piano di espansione dell'infrastruttura di ricarica che, entro il 2028, punta a raggiungere 31 Paesi con oltre 3.780 stazioni ultraveloci proprietarie e l'accesso a più di 2,7 milioni di punti di ricarica a livello globale.

A confermare la crescita del marchio ci sono anche i risultati commerciali. Xpeng ha già consegnato oltre 1,2 milioni di veicoli nel mondo e continua a sostenere una filosofia sintetizzata nello slogan "nessun motore esclusivamente termico e nessuna vettura priva di intelligenza". Una strategia che ha attirato anche l'interesse di Volkswagen, diventata partner tecnologico e azionista del gruppo per lo sviluppo di una nuova generazione di veicoli elettrici intelligenti destinati ai mercati internazionali.