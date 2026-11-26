Xpeng ha svelato la propria architettura Turing Physical AI (VLA 3.0) in occasione dell’ottavo XPENG AI Day, introducendo una piattaforma tecnologica unificata che collega cognizione dell’intelligenza artificiale, decisioni in tempo reale ed esecuzione fisica tra veicoli intelligenti, robot umanoidi, robotaxi e velivoli elettrici. Sotto il tema «Origin», l’azienda ha mostrato in anteprima pubblica IRON, il proprio robot umanoide polifunzionale avanzato, e ha annunciato il debutto commerciale del robotaxi YOYO-01 nel 2027. «Per anni il settore dell’AI si è concentrato sullo sviluppo di sistemi sempre più intelligenti. Gli esseri umani non apprendono soltanto attraverso il cervello: impariamo toccando, muovendoci, sperimentando, sbagliando e riprovando. Credo che anche la Physical AI debba evolversi allo stesso modo», ha dichiarato He Xiaopeng, presidente e ceo di Xpeng.

L’architettura a tre livelli e il modello VLA 2.0. Anziché puntare su singoli modelli o componenti isolate, Xpeng sta sviluppando internamente l’intera filiera — dai chip proprietari ai sistemi di percezione, fino al software e all’hardware di controllo. La Turing Physical AI coordina tre livelli operativi a differenti velocità: System 0 (ultrarapido): integra il controllo del corpo fisico con il ciclo dell’AI, coordinando potenza, energia, comunicazione ed esecuzione dei comandi con un riscontro diretto sullo stato fisico.

System 1 (rapido): basato sulla tecnologia VLA 2.0, assicura la risposta in tempo reale interpretando l’ambiente e traducendolo in azioni concrete. System 2 (lento): gestisce le funzioni cognitive superiori combinando pianificazione basata su linguaggio e immagini con una macchina a stati Agent Runtime per compiti complessi. L’azienda ha inoltre comunicato che l’aggiornamento VLA 2.0 (6.4.0) supporta l’addestramento autonomo a ciclo chiuso guidato da agenti AI, accelerando la velocità complessiva di apprendimento di 10–12 volte e abilitando miglioramento ricorsivo autonomo (RSI) e autodistillazione del modello.

L’auto diventa un robot: controllo dinamico e guida assistita. Nel comparto automobilistico, l’AI viene estesa all’intero veicolo attraverso il controllo dinamico X-VMC 2.0, che coordina propulsione, frenata, sterzo, sospensioni e sistemi di bordo. Tra le novità presentate figurano: Turing AI Co-driving e VLA Adaptive Deceleration: modula decelerazione e recupero energetico in base al contesto stradale quando si rilascia l’acceleratore; nei test nel traffico urbano intenso ha garantito un +12,4% di autonomia effettiva rispetto al recupero disattivato, con rilascio tramite aggiornamento OTA previsto per dicembre 2026. AEX: sistema in sviluppo per la prevenzione attiva delle collisioni a 360 gradi, mentre dall’introduzione di VLA 2.0 in Cina XPENG registra un calo del 13,93% nelle richieste di risarcimento per incidenti stradali. Sistema NGP: dopo i test in Germania, Paesi Bassi e Francia, a novembre ha avviato le prime prove pubbliche urbane presso lo showroom di Parigi, con prima distribuzione internazionale attesa nella prima metà del 2027

Il robot umanoide IRON: numeri, produzione e roadmap. IRON è stato progettato per operare come collaboratore in contesti reali, muovendosi in autonomia, ricevendo incarichi tramite voce o app, ricaricandosi da sé e monitorando il proprio stato operativo. Parametro / Fase Dettaglio annunciato da Xpeng

Articolazioni e sensori 76 gradi di libertà e oltre 1.500 punti di rilevamento tattile su oltre l’80% delle principali aree del corpo. Calcolo a bordo 3 chip proprietari Turing AI per l’esecuzione dei modelli e il controllo coordinato

Produzione e ispezioni Avvio produzione di serie a gennaio 2027, linea automatizzata con oltre 600 ispezioni olografiche AI e oltre 1.000 test

Formazione e lancio. Addestramento come assistente nei punti vendita XPENG nel Q1 2027; debutto sul mercato nel Q2 2027. Accanto all’hardware, Xpeng ha realizzato una Robot Data Factory (oltre 250 scenari applicativi e 15 categorie professionali) e sta costruendo un ecosistema aperto per partner basato su vendita di hardware, abbonamenti software e piattaforme dedicate.

Robotaxi YOYO-01 e velivoli eVTOL. La stessa base tecnologica alimenta i programmi di mobilità autonoma e aerea. Sul fronte dei Robotaxi, Xpeng è passata in otto mesi dai test con operatore a bordo alle prove senza conducente, ottenendo a Guangzhou l’autorizzazione per operazioni dimostrative di Livello 4 (L4) entro fine 2026 e preparando nel 2027 il lancio di YOYO-01, primo modello pensato specificamente per l’uso commerciale.

In parallelo, con la società ARIDGE, il gruppo prosegue nello sviluppo di velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL) con equipaggio — avendo ottenuto la Type Inspection Authorization e completato i test di volo certificativi — e collabora con partner negli Emirati Arabi Uniti per creare un’area di sperimentazione dedicata alla mobilità aerea a bassa quota.