Yamaha, il viaggio tra Moto, MotoGP e Musica: quando la passione tocca le corde giuste

GERNO DI LESMO – Two Yamahas, One passion. Moto e musica che si intersecano non solo dal punto di vista logistico. Perché a Gerno di Lesmo - sede Italiana di Yamaha - convivono due mondi apparentemente distanti tra loro, che invece condividono molto più di quanto si possa immaginare. In fondo una moto non è del tutto diversa da uno strumento musicale: ha forme e fini differenti, certo, ma il suo valore viene fuori in funzione delle capacità e del talento di chi è in sella. Proprio come accade per un pianoforte o una chitarra. Se a pizzicare le corde di una acustica è Tommy Emmanuel o se a far vibrare quelle di un piano a coda ci pensa(va) Michel Petrucciani, uno strumento apparentemente normale diventa magico. Proprio come quando si affida una Yamaha R1 (per citare un modello di serie, guidabile da qualsiasi motociclista) al talento di Valentino Rossi. La ricerca dell’eccellenza, è questo un elemento portante che accomuna Yamaha Motor e Yamaha Music. Si svolgono lavori molto diversi, ma si punta allo stesso obiettivo, con la medesima passione, appunto.



“Two Yamahas, One Passion”, si chiama così l’evento che ha aperto le porte della sede di Gerno di Lesmo alla stampa, consentendo ai giornalisti di conoscere tutte le attività che si svolgono all’interno del “laboratorio strategico, creativo e logistico”. Nello specifico, in quello che viene chiamato Heart Lab convivono quattro realtà: le filiali italiane di Yamaha Motor e Yamaha Music, Yamaha Motor Racing, e Yamaha Motor R&D Europe. “Yamaha si esprime attraverso un unico linguaggio, che è in grado di raccontare passioni diverse. Per questo abbiamo voluto sviluppare il progetto Two Yamahas, One Passion - heART Lab e dare l’opportunità ai nostri ospiti di entrare in contatto con luoghi e persone che, ogni giorno, costruiscono un pezzo della nostra storia, di pari passo con la filosofia Yamaha. Sono il motore e la melodia più nascosti del nostro passato e del nostro presente”, ha detto Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor.

Scoprire e toccare con mano il lavoro, la ricerca, i test e le dinamiche che si celano dietro il lancio di un prodotto è estremamente affascinante. Yamaha Motor R&D Europe è il luogo dove prendono vita diversi modelli destinati a tutti i mercati. Il dialogo con il Giappone è costante, costruttivo e complementare. La nuova Ténéré, ad esempio, è stata disegnata e messa a punto proprio nella sede italiana di Gerno. Si parte dai bozzetti, quelli classici che a volte siamo soliti vedere su internet, in immagini "rubate". Poi l’idea prende corpo attraverso la lavorazione di una materia simile alla plastichina, modellabile a caldo all’infinito per tradurre in realtà le linee dei designer. Ecco che nascono i prototipi da testare a lungo e in tutte le condizioni, prima di passare alle fasi conclusive (salvo imprevisti) che portano alla creazione della moto di serie. Dunque, un processo lungo, complesso, faticoso, ma sempre entusiasmante.



Complesso, dicevamo, appunto, proprio come il dietro le quinte della MotoGP: quello che non si vede, quello a cui forse nemmeno ci si pensa, perché la mente in questo caso è concentrata sullo spettacolo del motomondiale, sui risultati dei piloti, sulle gare, sui sorpassi e sull’adrenalina. Ma alle spalle di tutto c'è una macchina organizzativa vastissima, di cui si possono immaginare solo a grandi linee le dinamiche e i meccanismi. Immaginate un vero e proprio villaggio itinerante, che si sposta per il mondo nel corso del lungo campionato mondiale. Dai materiali dei box, alle moto, passando per gli alimenti, i ricambi, le tensostrutture, gli uffici, i computer: tutto “compresso” nei (meravigliosi) Truck che viaggiano in tutta Europa o nelle casse destinate a volare in occasione dei GP oltreoceano. Tutto è studiato nel minimo dettaglio, con una cura maniacale: la stessa con cui, ad esempio, Valentino Rossi compie le sue azioni (di routine) durante un weekend di gara. “È un grande piacere accogliere i rappresentanti dei media italiani nella nostra "casa" come un'unica famiglia Yamaha. Yamaha Corporation e Yamaha Motor Company vivono e lavorano insieme sotto la bandiera “Two Yamahas, One Passion”. Ci scambiamo idee, impariamo gli uni dagli altri e creiamo nuove ed entusiasmanti iniziative per il nostro network e per i nostri clienti”, ha raccontato Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing Srl e Team Principal del Team Monster Energy Yamaha MotoGP.



Dunque, se da un lato si disegnano e progettano le moto di domani e si lavora per entusiasmare sempre di più gli appassionati della MotoGP, dall’altro, in un’area non troppo distante, c’è chi realizza da oltre 130 anni strumenti musicali destinati a rispondere alle esigenze dei musicisti (più o meno esperti che siano) di tutto il mondo. Una storia lunga, di successi e di conquiste, che porta oggi Yamaha Music a guardare al futuro e alle nuove tecnologie che stanno via via cambiando sempre di più il mondo della musica e dell’ascolto. Non a caso Negli ultimi anni Yamaha ha integrato varie aziende (Line6, Bösendorfer, Ampeg, Steinberg, Revolabs, Nexo) per contribuire alla crescita futura delle sue attività. Non solo. Da oltre 60 anni si impegna nella diffusione dell’educazione e della cultura musicale attraverso le proprie scuole e numerose altre iniziative, grazie ad un sistema didattico innovativo, pensato per avvicinare soprattutto i più piccoli allo studio e alla cultura della musica in modo divertente e interattivo.



"Yamaha è una realtà unica, complessa, ma con un denominatore comune: la passione per le emozioni”, ha detto Raffaele Volpe, Managing Director di Yamaha Music. "Che si parli di Moto o Musica lo spirito che anima l’azienda ci spinge sempre ad una ricerca continua nel cuore delle emozioni, per aiutare le persone a viverle ed esprimerle. In Italia con tutte le realtà Yamaha concentrate in un unico luogo abbiamo la possibilità di raccontare il significato di “2 Yamahas 1 Passion””.