YangWang U9 Extreme, la prima automobile al mondo che va oltre i 500 km/h è elettrica

La prima automobile targabile al mondo a superare i 500 km/h è elettrica e cinese, si chiama Yangwang U9 e, raggiungendo i 503,17 km/h, ha superato i 496,22 km/h che la rendevano già l’auto più veloce del mondo, un primato che il nuovo record consolida fissando una pietra miliare nella storia.

Il risultato è stato raggiunto il I novembre scorso su una strada di normale circolazione, la Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), ad Abu Dhabi, con al volante il pilota Marc Besseng, lo stesso che aveva raggiunto il precedente limite presso il circuito di Papenburg, in Germania. Un esito quasi inaspettato visto l’incidente che aveva coinvolto la U9 Extreme i giorni scorsi, proprio nel tentativo di battere il record, insieme al pilota Jiang Wen mentre si trovava a 360 km/h.

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Wen, collaudatore da 23 anni per BYD, è uscito miracolosamente illeso creando paradossalmente una circostanza favorevole al marchio sportivo del costruttore cinese al quale appartiene, anticipando indirettamente il tentativo di record al mondo intero e dimostrando le grandi doti di protezione della scocca della ipersportiva elettriche cinese, capace di conservare il proprio pilota senza neppure un graffio e di farlo uscire dall’ospedale poche ore dopo i controlli di rito.

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Con tale prova la Yangwang U9 Extreme batte il record di auto in assoluto ed elettrica di produzione più veloce al mondo marciando in una sola direzione. Per arrivarci, la U9 Extreme ha seguito un percorso durato 3 anni che l’hanno vista raggiungere dapprima i 309 km/h all’aeroporto di Wuhan nel 2024, poi i 391,94 km/h a Papenburg lo stesso anno e infine nel 2025 prima i 472,41 km/h e infine i 496,22 km/h che l’hanno resa la vettura di serie più veloce del mondo.

La Yangwang U9 ha dimostrato soprattutto la tecnologia del costruttore numero uno per le vendite di auto elettriche e ibride plug-in al mondo e che un’automobile elettrica è capace di prestazioni già superiori rispetto a quelle dotate di motore a combustione interna. E lo ha dimostrato su una normale autostrada aperta al traffico veicolare. «Infrangere un record del mondo è già straordinario, ma farlo di nuovo in un contesto così diverso è davvero speciale» ha dichiarato Besseng.

«A queste velocità estreme – ha continuato il recordman tedesco, vincitore nel 2012 sia del campionato mondiale GT1 con la Mercedes SLS AMG GT3 sia della 24 Ore del Nürburgring con l’Audi – ogni dettaglio conta e nessuno di questi sarebbe stato possibile senza l’incredibile squadra di lavoro di YangWang. Sono orgoglioso di essere parte di questo viaggio e di dimostrare quanto la tecnologia dei veicoli elettrici può andare lontano».

Il record è stato ottenuto su un tratto lungo 10 km, con un rettilineo di 7 km in prossimità del deserto, che è stato chiuso al traffico, preparato e pulito minuziosamente in modo da evitare, per quanto possibile, ogni criticità durante i tentativi. I primi due si sono svolti il 31 ottobre raggiungendo i 490 km/h. Aggiustando l’angolo dell’ala posteriore per avere maggiore deportanza, irrigidendo le sospensioni in estensione e rivedendo la pressione degli pneumatici, il record è stato raggiunto il giorno dopo.

La YangWang U9 Extreme ha caratteristiche uniche, come la trazione attraverso 4 motori, uno per ogni ruota. Rispetto alla versione normale da 947 kW (1.287 cv), ha motori singoli da 555 kW che girano fino a 30.000 giri/min, costruiti in lega di alluminio di origine aerospaziale e un lamierino esterno fatto di acciaio al silicio sottile solo un decimo di mm, e portano la potenza totale a ben 2.220 kW ovvero 3.019 cv. Con una massa di 1.825 kg, fa un rapporto peso/potenza di 0,621/cv.

La trazione a 4 motori permette di controllare la coppia su ogni ruota 100 volte al secondo e di regolare altezza, durezza e smorzamento grazie alla sospensioni elettroattuate che controllano anche il rollio e addirittura piegano la vettura verso l’interno della curva fino a 2,43 gradi come una moto. Altrettanto eccezionale è l’architettura elettrica che funziona a 1.200 Volt con una batteria con celle LFP a lama (blade) che eroga una corrente di 1.000 Ampere.

L’efficienza superiore è dimostrata dal fatto che il calore prodotto è inferiore del 67% rispetto ad una batteria a 800 Volt, ha una capacità di scarica pari a 30C (almeno 10 volte quella di una normale vettura elettrica) e anche con lo stato di carica al 20% può erogare 1.800 kW, un bel vantaggio rispetto alle batterie con chimica NMC che, pur avendo prestazioni superiori, vedono scenderle drammaticamente quando lo stato di ricarica non è abbastanza elevato.

Altro dato eccezionale è rappresentato dai 700 kW in fase di rigenerazione, una potenza massima che vuol dire poter recuperare praticamente tutta l’energia in frenata, anche quelle più energiche. Dello stesso livello anche gli pneumatici semislick GiTi, partner di YangWang dal 2024 e che sono progettati per resistere a sollecitazioni che vanno ben al di là dell’utilizzo normale, a tal punto che uno dei punti critici è stato ancorare lo pneumatico al cerchio per non farlo slittare al suo interno in fase di forte accelerazione.

La YangWang U9 Extreme sarà prodotta in sole 30 unità ad un prezzo che è 10 volte quello della versione base (215mila euro). I clienti non sembrano mancare e sicuramente l’ennesimo record ne porterà altri facendo il pieno di prenotazioni. Ora il prossimo obiettivo è battere il record del Nurburgring. Il 6’59”127 fissato dal pilota Moritz Kranz nell’agosto del 2025 è distante ben 30 secondi da quello assoluto per auto targate che appartiene alla Mercedes-AMG One, ma è chiaro che quella è la prossima sfida: dimostrare che l’auto elettrica non è solo la più veloce quando si va dritti, ma anche quando ci sono le curve.