U9 Xtreme, il missile di Yangwang stabilisce nuovo record al Nürburgring. Giro completato in 6 minuti e 59 secondi

Yangwang U9 Xtreme ha stabilito un nuovo record sul circuito del Nürburgring Nordschleife nella categoria dei supercar elettrici, completando un giro in 6 minuti e 59,157 secondi. Questo risultato - precisa una nota - segna la prima volta in cui un veicolo elettrico di questa classe scende sotto la soglia dei sette minuti sul tracciato tedesco, considerato uno dei più impegnativi al mondo. Il nuovo primato migliora di oltre cinque secondi il precedente riferimento nella stessa categoria.

La vettura, prodotta dal marchio Byd, aveva già raggiunto a settembre il record mondiale di velocità massima per un'auto elettrica di serie, toccando i 496,22 km/h sulla pista ATP di Papenburg, in Germania. Il risultato ottenuto al Nürburgring conferma le capacità prestazionali del modello anche su percorsi complessi, con un alto livello di dinamica e tenuta di strada. Il progetto del U9 Xtreme è frutto di una lunga fase di sviluppo condotta dal team di ingegneri Yangwang a partire da luglio 2024, con sessioni di test sul tracciato di 20,832 chilometri del Nordschleife. Il pilota responsabile del giro record è il tedesco Moritz Kranz, con un'esperienza di circa 10.000 giri completati sul circuito nel corso della sua carriera nelle competizioni GT.

L'auto utilizza una piattaforma a ultra-alta tensione da 1.200 V, la prima al mondo prodotta in serie, ed è spinta da quattro motori elettrici capaci di raggiungere le 30.000 rpm. La potenza complessiva supera i 3.000 CV, con un rapporto peso/potenza di 0,82 kg per cavallo. Il modello U9 Xtreme sarà prodotto in serie limitata, con un massimo di 30 esemplari.