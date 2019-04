Yaris Hybrid mette la divisa, all'Arma dei Carabinieri 250 Toyota con NLT di LeasePlan

ROMA - Toyota e LeasePlan hanno consegnato stamattina la prima delle 250 Yaris Hybrid che entreranno nella flotta dell’Arma dei Carabinieri con la formula del noleggio a lungo termine a seguito della gara pubblica CONSIP vinta e che segna l’ingresso di una flotta elettrificata all’interno delle Forze dell’Ordine. La consegna simbolica della flotta è avvenuta a Roma presso il comando generale dei Carabinieri, presenti il capo di Stato Maggiore, il generale Teo Luzi, l’amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Mauro Caruccio e il suo omologo di LeasePlan Italia, Alberto Viano.

«È un grande onore e privilegio poter collaborare con l’Arma dei Carabinieri, che rappresenta un’Istituzione della Repubblica, punto di riferimento per noi italiani. L’integrità, la serietà e l’impegno per la sicurezza dei cittadini e la protezione dell’ambiente sono valori che ci accomunano» ha dichiarato dichiara Mauro Caruccio e anche Alberto Viano ha espresso gli stessi sentimenti sottolineando che «l'Arma dei Carabinieri per la prima volta sceglie vetture a basso impatto ambientale attraverso i servizi di noleggio a lungo termine». Le 250 Yaris Hybrid saranno consegnate ad altrettante tenenze e stazioni dislocate sul territorio e impiegate in aree pedonalizzate o sottoposte a particolari vincoli ambientali. La Toyota ha inoltre fornito un corso di formazione di 10 sessioni con esperti e piloti professionisti a 250 carabinieri che sono così diventati Hybrid ambassador, poiché istruiti su tutti i vantaggi dell’ibrido e dei modi migliori per sfruttarne al massimo i benefici, a tutto vantaggio dei consumi e dell’ambiente.

Le Yaris Hybrid dei Carabinieri hanno la classica livrea blu con strisce rosse, sul tetto un faro a Led e i due lampeggianti che hanno anche due piccoli ripetitori blu a Led sulla calandra. L’allestimento interno prevede, come tutte le auto di questo genere, i sistemi di radiocomunicazione, due supporti per le armi d’ordinanza, la cappelliera sagomata per essere uno scrittoio e un organizzatore per alloggiare al meglio le dotazioni operative all’interno del vano bagagli. Identica a quella di serie la scheda tecnica con il sistema ibrido da 100 cv composto dall’1.5 a benzina con motore elettrico e trasmissione a variazione continua che garantisce una percorrenza media omologata di 27 km/litro con emissioni di CO2 pari a 84 g/km mentre quelle dei NOx sono del 92% inferiori a quelle previste per legge. Identica anche la dotazione di sicurezza con la frenata automatica assistita, la lettura dei segnali, l’avviso di superamento della corsia e gli abbaglianti a commutazione automatica.

La Toyota Yaris è l’auto ibrida più vendita in Italia: nel 2018 ne sono state immatricolate oltre 28mila e 9mila già nei primi 3 mesi dell’anno. Toyota ha venduto dal 1997 oltre 13 milioni di auto ibride e nel 2030 prevede di vendere 5,5 milioni di auto elettrificate delle quali 1 milione elettriche e ad idrogeno. Per la stessa data, LeasePlan prevede di azzerare le emissioni della propria flotta e nel frattempo le compensa con la riforestazione grazie ad accordo con Land Life Company.