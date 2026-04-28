Ypsilon Turbo 100, motore termico e cambio manuale. Lancia segue le richieste dei clienti

MILANO - Mentre il settore si divide fra transizione energetica, tecnologie sempre più spinte e listini in crescita, Lancia prova a rimettere ordine partendo da una domanda molto concreta: che cosa cercano oggi gli automobilisti italiani? La risposta prende forma nella nuova Ypsilon Turbo 100, la versione a benzina con cambio manuale che debutta a Milano e amplia l’offerta del marchio con una proposta più accessibile, ma non per questo meno identitaria.



Non è una mossa nostalgica, né un ritorno al passato travestito da operazione di marketing. Piuttosto, è il tentativo di rimettere al centro una parte di mercato che continua a esistere con una sua coerenza: quella degli automobilisti che all’auto chiedono prima di tutto semplicità, chiarezza e facilità d’uso. In Italia, soprattutto nel segmento delle compatte urbane, il benzina manuale conserva ancora un peso specifico importante, sostenuto da abitudini consolidate ma anche da una valutazione pratica dei costi e dell’utilizzo quotidiano. La nuova Ypsilon Turbo 100 si inserisce esattamente in questo spazio. Sotto il cofano lavora un tre cilindri turbo da 1.2 litri da 100 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce che restituisce al guidatore un ruolo più centrale. In un contesto sempre più orientato all’automazione, questa scelta assume quasi un valore culturale: quello di chi preferisce mantenere controllo e partecipazione, senza rinunciare al comfort e alla qualità di un prodotto aggiornato.



Il progetto, però, non si esaurisce nella sola meccanica. La Turbo 100 è anche il punto di incontro tra continuità e rinnovamento. Da un lato intercetta chi proviene dalla precedente generazione di Ypsilon e cerca un’evoluzione naturale, dall’altro offre un’auto più matura, più curata nei dettagli, capace di posizionarsi con maggiore consapevolezza nel segmento delle compatte premium. La presenza della leva del cambio al centro dell’abitacolo diventa così non solo un elemento funzionale, ma anche un segno tangibile di un’impostazione più concreta, più legata all’esperienza di guida. Con l’arrivo della nuova motorizzazione, la gamma si completa e trova un equilibrio più definito tra le diverse anime: elettrica, ibrida e ora anche benzina. La Turbo 100 assume un ruolo preciso: quello di ampliare l’accesso al modello, grazie a un posizionamento più favorevole, e allo stesso tempo rafforzarne la presenza su un mercato che continua a premiare le scelte razionali, affidabili e facilmente leggibili.



Del resto, parlare di Ypsilon significa inevitabilmente toccare una piccola storia italiana dell’automobile. Poche altre vetture sono riuscite a mantenere nel tempo un rapporto così stabile con il pubblico, attraversando stagioni, linguaggi e generazioni senza perdere del tutto il proprio carattere. La Turbo 100 prova a stare dentro questa continuità con un’idea semplice: cambiare quanto serve, senza interrompere quel legame sottile ma tenace che l’ha sempre unita al suo pubblico.