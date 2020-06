Zanardi, l'amico Paolo Bianchini: «Ridevamo insieme, poi ho sentito un boato metallico»

ROMA Tra le persone presenti al drammatico incidente che ieri ha coinvolto Alex Zanardi, c'era Paolo Bianchini, sostenitore del campione paralimpico. Da anni sono amici: ad unirli sono l'amore per il ciclismo e la voglia di aiutare a diffondere lo sport paralimpico. Bianchini era davanti a Zanardi nel momento dell'impatto e non ha potuto vedere la dinamica, ma è stato tra i primi a prestare soccorso e a raggiungere Alex all'ospedale di Siena. Alex Zanardi in terapia intensiva dopo l'operazione: condizioni stabili...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO