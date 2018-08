Zanardi, alla vigilia dell'esordio nel Dtm vince argento e bronzo ai mondiali di paraciclismo

MANIAGO – Un bronzo individuale ed un argento a squadre. Alex Zanardi, il pilota italiano ambasciatore del marchio Bmw, non smette di sorprendere ed a 51 anni arricchisce il proprio palmares ai mondiali di para-ciclismo su strada. Un buon viatico per l'asso bolognese che nell'ultimo fine settimana di agosto affronta una nuova sfida a Misano Adriatica, l'esordio nel Dtm, il campionato turismo tedesco, con Bmw M4 espressamente modificata.

Ai mondiali Uci di Maniago Zanardi ha conquistato il bronzo (il primo) nella cronometro individuale e l'argento nella staffetta assieme a Paolo Cecchetto e Luca Mazzone. In entrambe le discipline è in pratica sceso di un gradino, visto che nel 2017 in Sud Africa era stato argento e oro. Zanardi ha già al collo quattro ori e due argenti olimpici conquistati alle paralimpiadi di Londra (2012) e Rio de Janeiro (2016). Ha anche già conquistato 10 titoli mondiali di paraciclismo “conditi”.

Nella terza gara iridata alla quale ha preso parte a Maniago, in Friuli Venezia Giulia, quella in cui non è salito sul podio, Alex Zanardi ha confermato una volta di più che la resa non è nel suo stile. All'ultimo giro era ancora in corsa per un possibile podio, ma la sua handbike è stata centrata e danneggiata da quella di un altro concorrente: ha potuto cambiare solo la ruota anteriore, ma ha proseguito fino al termine nonostante fosse penalizzato dalle condizioni di quella posteriore finendo ottavo.

«È stato un evento fantastico – ha commentato Zanardi quasi sorpreso dall'affetto del pubblico - Porterò a casa con me l'incredibile entusiasmo di quella folla enorme che mi ha davvero sorpreso. Ho gareggiato per tutta la vita in diverse discipline sportive, ma non ho mai provato nulla del genere». «Certamente hanno tifato ed applaudito per tutti gli atleti, ma ognuno dei presenti ha avuto un pensiero per me e il loro supporto mi ha motivato e spinto a raggiungere un buon risultato», ha concluso prima di avviarsi verso il circuito di Vallelunga per i test della Bmw M4 per il Dtm.