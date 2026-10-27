Zeekr 9X, un “gigante” da 900 cavalli pronto a sfidare i grandi Suv dei marchi europei

Un colosso di oltre cinque metri di lunghezza per due abbondanti di larghezza, che nonostante le tre tonnellate e mezzo di peso è in grado di accelerare da 0 a 100 in 4 secondi grazie a una potenza combinata di 897 CV e una coppia massima di 935 Nm. È Zeekr 9X, il suv del brand cinese del gruppo Geely, che punta a insidiare il trono del top di gamma dei grandi marchi tedeschi e britannici. La 'prima' italiana è andata in scena nella cornice del Macro, a Roma. Si parla di una vettura dalle grandi performance, un super plug-in hybrid con una batteria da 55 kW/h che ha un'autonomia dichiarata in solo elettrico di 179 km, per un'autonomia combinata di 737 km.

Il powertrain è composto da due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, e un motore termico turbo benzina 4 cilindri 2000, che garantisce un'efficienza termica del 46% cioè ai livelli dei motori più piccoli che alimentano vetture full hybrid. Non solo potenza, quindi, ma è anche soprattutto efficienza per una vettura pensata per muoversi quasi esclusivamente in elettrico, con il motore a benzina che entrerà a supporto del movimento solo quando effettivamente necessario: batteria completamente scarica o boost di potenza.

Pieno di tecnologia in Zeexr 9X, che si declina in due aspetti: sicurezza e connettività. E' dotata di tecnologia Lidar, quindi con tutti i sistemi di assistenza alla guida di serie di ultima di ultima generazione, mentre negli interni la vettura è dotata di ben cinque schermi: il cruscotto digitale per il conducente, due display centrali anteriori, uno per il conducente, uno per il passeggero, entrambi da 16 pollici, un Head-Up Display con realtà aumentata da più di 43 pollici e infine un display scorrevole per i passeggeri della seconda e della terza fila. Già, perché la vettura comunque è un 6 posti, in configurazione 2+2+2.

Elevatissima la cura degli interni, con ampio utilizzo di materiali premium, dalle finiture alle cuciture. Di serie un sistema audio da più di 3.800 W. I primi arrivi sono stimati tra febbraio e marzo 2027 mentre il prezzo, dice Lucio Tropea, General Manager di Zeekr Italia, è di 127mila euro che spiega anche il perché di un'auto così grande, così costosa, dai volumi di vendita presumibilmente ridotti come è nella natura di vetture di questo tipo.

«Nel segmento dei SUV full-size di lusso - ci dice - portiamo un'innovazione tecnica dal punto di vista del powertrain in un modo fermo ai 6 cilindri, agli 8 cilindri e con un ibrido al minimo sindacale per essere omologabili. Noi - prosegue - arriviamo con un ibrido con 55 kWh di batteria che danno 170 km di autonomia e con un 2000 turbo in linea che alimenta i due motori elettrici più un terzo motore che è un motogeneratore, per cui di fatto è un plugin hybrid dal punto di vista legale per una potenza omologata sotto la soglia del superbollo. Ma al contempo ha 900 cavalli, ha 6 posti individuali di lusso. Zeekr 9X coniuga il mondo del lusso estremo per quanto riguarda lo spazio a bordo con un powertrain tecnologicamente molto avanzato».

Tropea sottolinea anche che la vettura è praticamente full-optional, e che rispetto a vetture simili di altri brand il vantaggio cliente è «circa del 20-30%". Nessun timore, infine, sulle vendite perché quella appena presentata in Italia è un'auto già in commercio in Cina, «ma siamo convinti di poterla inserire in un segmento piccolo ma promettente, cosa che ci serve per affermare la possibilità di avere un powertrain diverso e moderno in questo segmento». Sul nostro mercato, conclude Tropea, arriverà l'anno prossimo anche la sorella minore, che si chiama 8X, ed ha lo stesso identico powertrain.