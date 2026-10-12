Zeekr con la nuova ammiraglia 9X. Ha tecnologia Super Hybrid, architettura a 900 V ed eroga 897 cv

Zeekr, dopo aver incrementato le consegne a livello europeo nel 2026 del 200%, è tra i brand protagonisti al Salone di Parigi. Al centro dello stand del costruttore cinese è presente la nuova 9X, ammiraglia di lusso del marchio alla sua apparizione in un salone del Vecchio Continente. Questa è affiancata dalla nuova 7X, il modello del brand più venduto in Europa, dalla 7GT, la gran turismo lanciata all'inizio dell'anno, e dalla shooting brake 001 Sports. Già ordinabile, a partire da 122.610 euro, la Zeekr 9X sarà consegnata ai primi clienti nel mese di gennaio 2027.

Grazie alla tecnologia Super Hybrid, questo Suv, realizzato su un'architettura a 900 V, eroga 897 CV, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, di toccare una velocità massima di 240 km/h e di viaggiare in modalità elettrica per 179 km offrendo l'autonomia complessiva di 737 km. Con la ricarica ultraveloce a corrente continua, dove accetta una potenza di 330 kW, la batteria può passare dal 10 all'80% della carica in circa 9,5 minuti. Con modalità di guida in grado di adattarla ad ogni tipologia di terreno, la 9X offre a conducente e passeggeri un abitacolo dalla cura artigianale di ispirazione scandinava, rifinito con legno nordico lucidato a mano, pelle nappa, in cui spicca un comando rotativo in cristallo.

L'impianto audio Naim da 32 altoparlanti offre un'esperienza sonora immersiva nei sei sedili individuali delle 3 file di sedili, mentre le sedute delle prime 2 file presentano la funzione massaggio, il sistema di ventilazione e riscaldamento ed il poggiagambe a regolazione elettrica. Non manca un frigorifero intelligente ed una modalità cinema che può trasformare l'abitacolo in uno spazio di intrattenimento privato. Con l'intelligenza artificiale evoluta la 9X coordina sterzo, frenata e le principali funzioni del telaio, mentre la funzione Run-Flat Driving aiuta a mantenere la stabilità del veicolo anche in situazioni estreme, come lo scoppio simultaneo di due pneumatici sullo stesso lato su fondo bagnato a 120 km/h.