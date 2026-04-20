Zeekr debutta in Italia alla Design Week con la 7GT. La berlina elettrica punta sul design europeo per conquistare il mercato premium

Non solo Geely: la Design Week milanese ospita quest'anno anche il debutto italiano di Zeekr, brand di mobilità elettrica premium del gruppo Geely Holding, che ha scelto la vetrina di Tortona per presentarsi al pubblico italiano con la sua prima mostra nel Paese e con la nuova 7GT, berlina ad alte prestazioni attesa nelle concessionarie a partire da luglio 2026.

La presenza è articolata su due fronti. Allo Showroom 31 di Tortona Rocks, fino al 26 aprile, è aperta al pubblico The Art of Connection, un'esposizione che ripercorre il processo creativo della 7GT attraverso schizzi, modelli in argilla, prototipi e installazioni interattive, inclusa una collaborazione con il duo artistico Ejtech sui materiali adattivi. In parallelo, Zeekr è Exclusive Car Partner di Alcova, la piattaforma espositiva indipendente ospitata quest'anno tra Villa Pestarini e l'ex Ospedale Militare di Baggio: il brand collega fisicamente le due sedi con un servizio dedicato ai visitatori, posizionandosi come infrastruttura di mobilità all'interno della manifestazione più che come semplice sponsor.

Il prodotto al centro di tutto è la 7GT, che in Europa prende il posto della Zeekr 007 commercializzata in Cina. È una berlina elettrica lunga 4,8 metri, sviluppata al Global Design Center di Göteborg sotto la direzione di Stefan Sielaff, designer bavarese con un curriculum che passa per Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz e Bentley e membro della Designbest Hall of Fame. L'architettura tecnica è a 800V, con batterie disponibili da 75 o 100 kWh e ricarica ultrarapida dal 10 all'80% in 13 minuti. L'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e la velocità massima di 210 km/h la collocano nella fascia alta del segmento. Il sistema di guida assistita di livello 2 è stato testato in 15 paesi europei, mentre si attende la certificazione Euro Ncap. Il prezzo per il mercato italiano non è ancora stato comunicato.

Il punto di forza comunicativo del brand è proprio l'identità europea del design. Zeekr nasce nel 2021 come spin-off premium di Geely Holding, lo stesso gruppo che controlla Volvo, Polestar e Lotus, e ha costruito fin dall'inizio una struttura di sviluppo radicata a Göteborg. Non è una scelta di facciata: il centro svedese coordina design e ingegneria per il mercato europeo, con un team internazionale che lavora indipendentemente dai centri cinesi. Dall'ottobre 2021 a oggi il brand ha consegnato oltre 700.000 veicoli a livello globale, ma in Europa è ancora nelle fasi iniziali: attivo in dodici paesi, entra ora formalmente in Italia, Germania, Francia e Spagna nel corso del 2026.

La distribuzione italiana è affidata a Jameel Motors, lo stesso operatore che gestisce Geely nel Paese.